▲勞動部職學計畫協助，年逾六旬新住民阿華成功重返職場。（圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

嫁到台灣30多年的新住民阿華，丈夫過世後獨自在新竹租屋，想要找個工作養活自己，卻因已逾60且無專長而處處碰壁，就服員運用勞動部「職場學習再適應計畫」讓她至中餐廳擔任外場工作人員，在適應工作初期有津貼能維持基本生活開銷，阿華認真努力的工作態度獲雇主肯定，3個月後成為正職，目前穩定就業超過半年了。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，為協助就業弱勢者有機會重新回歸職場，「職場學習再適應計畫」補助個案職場學習及再適應津貼(每月最高補助金額為當年度每月基本工資)，以及用人單位行政管理及輔導費(職場學習及再適應津貼之30%)，補助期間最長為3個月，求職者若屬高齡者、身心障礙者、更生受保護人、15歲以上未滿18歲之未就學未就業少年或施用毒品者之對象，經評估核可後，最長可補助6個月。

「職場學習再適應計畫」不但積極推動企業雇主提供就業弱勢者友善的工作環境，於職場學習期間幫助就業弱勢者提昇職能、強化職場軟實力，更能透過津貼補助，讓重新回歸職場的民眾在工作初期得以維持基本生活開銷。

桃竹苗分署111年運用這項計畫協助130人成功返回職場並就業逾三個月，其中有72人為中高齡，112年度截至6月底更已成功協助超過159名就業弱勢者就業。

若中高齡及高齡者有意願回歸職場，除桃竹苗分署各就業中心就服員可協助外，甫於今年成立的「桃竹苗區銀髮人才資源中心」也針對求職者提供就業諮詢，協助民眾做好職涯及退休規劃、給予履歷健診面試技巧及陪同面試的加強服務等，並針對不同產業的最新趨勢，助力民眾找到最合適的工作。