出獄後求職屢碰壁　「新世代反毒就業服務」助重返職場

▲阿榮接受就業服務員協助輔導。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

曾因強盜及毒品案入獄10年的阿榮，出獄後因著外界對於施用毒品者刻板印象，求職屢屢碰壁，心灰意冷之下一度只想打零工、領日薪，經竹北就業中心就業服務員協助輔導，積極媒合推薦友善廠商，終於順利錄取技術人員，在領到第一份薪水後，阿榮感覺終於可以開始自立更生過生活！

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，因應行政院新世代反毒策略行動綱領，及勞動部制定的「新世代反毒就業服務計畫」、「施用毒品者就業服務計畫」，培訓專業的就業服務員，專人專責提供一系列的個別化就業服務，協助施用毒品者擺脫職場歧視，自107年實施至今已開發友善廠商182家，協助逾800人賦歸社會。

「施用毒品者就業服務計畫」包含雇主端的僱用獎助以及勞工端的就業獎勵，只要雇主僱用施用毒品者滿10天就符合僱用獎助資格，最高發給14萬4千元。勞工部分，適用對象從事月薪制工作滿1個月就可以領取就業獎勵，前6個月每月發給5千元，第7個月至第12個月每月發給6千元，最長可領12個月。

如有遭遇類似困難，想要重返職場的民眾，可向桃竹苗分署各就業中心諮詢，也歡迎友善雇主一起加入協助的行列。各中心單一窗口連絡電話為：桃園就業中心03-3333005#153；中壢就業中心03-4681106#114；竹北就業中心03-5542564#3210或3211；新竹就業中心03-534301#5313；苗栗就業中心037-358395#6205或6206。