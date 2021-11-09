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鼓勵中高齡重返職場　桃園議員林政賢提案市府「銀髮延就院」開張

▲林政賢提案市府「銀髮延就院」開張

▲桃園「銀髮延就院」開張。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

超高齡社會來臨，為鼓勵更多中高齡及高齡勞工退離職場後，重返職場，創造勞動力；桃園市議員林政賢去年於市政總質詢中，建請市府推動「中高齡人力銀行」獲重視；市府於今日喬遷開幕暨揭牌的「桃園就業中心」，特別於新址2樓設置「銀髮延就院」，針對中高齡者打造專屬就業專區，積極推動人力資源運用。▲林政賢提案市府「銀髮延就院」開張

▲▼林政賢市議員肯定市府開辦「銀髮延就院」。（圖／記者楊淑媛攝）▲林政賢提案市府「銀髮延就院」開張

桃園就業中心站長邱福星9日指出，在少子化及高齡化的人口結構發展下，15歲至64歲工作年齡人口逐年下降，如何延緩中高齡及高齡勞工退離職場為桃園市重要就業議題。因此，市府全國首創推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對50歲以上退休或退出勞動力市場的中高齡勞工，提供就業獎勵，鼓勵其重返就業市場。▲林政賢提案市府「銀髮延就院」開張

▲▼「銀髮延就院」針對中高齡者打造專屬就業專區。（圖／記者楊淑媛攝）▲林政賢提案市府「銀髮延就院」開張

就服處明（2022）年也規劃在中路一號社會住宅設置銀髮人才服務據點，希望加強中高齡充分就業；市府更與退輔會合作，提供服完兵役者社會轉銜服務，讓服役完畢的年輕人順利就業。市府多元的就業輔導措施為市民打造安心就業的環境，因為市民「有頭路」，幸福城市才能實現。

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