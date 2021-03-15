3寶媽重返職場！第一天就辭職還不敢回家　崩潰喊：坐不住辦公室

▲不少女性在生完孩子後重返職場會面臨到不適應的狀況。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



實習記者周依儒／綜合報導

許多職場女性在歷經生孩子後，再回到職場時難免會有一段不適應的時間。大陸杭州一名3寶媽在連續生了3個小孩後回到職場，沒想到去新公司上班不到半天她就辭職了，且還不敢回家，只好坐在路邊等到傍晚的下班時間再返家。貼文一出後也引發網友熱議，不少網友對原PO的情況表示同感，但也有人指責原PO在求職路上抗壓性太低。

▲3寶媽上班第一天就辭職。（圖／翻攝自微博）



綜合陸媒報導，這名3寶媽發文表示，自己生完孩子後，在家休息了蠻長一段時間，但想找一份稱心的工作實在太不容易，好不容易找到一份新工作，沒想到她卻在新公司上班不到半天就打退堂鼓提出辭職，甚至在下午時發文透露自己辭職了，但實在不敢回家，只好在路邊坐著等到傍晚下班時間再回去。

▲她表示自己無法適應職場生活。（圖／翻攝自微博）



3寶媽也無奈表示，「找了3家都坐不住，我也想好好做事，男女平等，不能老是在家當米蟲，下份工作真的要好好忍忍了...」貼文一出後立刻引發網友熱議，不少職業婦女紛紛表示，「待業多日重新開始工作真的會不適應，想要找一份稱心的工作重返職場實屬不易」、「辭職不是大問題，找一份適合自己的工作才是最重要的」、「我生寶寶之前是設計部總監，懷孕生產過了2年後重新開始找工作，卻只能做一個普通設計師。」

不過，也有不少網友對3寶媽的處境不以為意，「不是工作難找，而是自己回不到以前的狀態，問題的根源之於自己的心」、「坐不住怪誰」、「到外面上班沒有萬事如意的」、「在公司怎麼坐不住了？半天都坐不住？」

▲3寶媽最後已坦承辭職。（圖／翻攝自微博）



也有部分網友出面緩頰表示，無論原PO心態為何，但辭職一事都不應該瞞著家人，一起面對才能減輕心理的負擔，且天天假裝去上班也不是辦法。對此，原PO也在稍晚透露，自己已經向家人坦承辭職，「回家就說了，憋著可難過了，得到了諒解，但我心裡還是很難過...」。