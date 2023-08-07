蔡英文才是債留子孫！　朱立倫批「要五毛給十塊」別想再用馬維拉

▲國民黨主席朱立倫出席中華民國工商建研會侯友宜後援會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024選戰火熱開打，朝野針對民進黨蔡英文政府推出的前瞻計畫進行激烈攻防。國民黨主席朱立倫今（7）日批：「這不是債留子孫、不是債留曾孫，那什麼才是債留子孫？」朱指出，民進黨執政搞了7次特別預算，全部都是用舉債，其中可以「要五毛、給十塊」，當然是債留子孫！朱也批，民進黨不要再想要用馬維拉，因馬時代增加的錢是一般預算、是公務預算，而非特別預算。

民眾黨、國民黨立法院黨團，近日多次針對蔡政府特別預算編列、財政紀律提出質疑，認為蔡政府債留子孫，但遭蔡英文駁斥，強調她沒有債留子孫，反指馬英九政府執政8年留下上兆債務。朱立倫今出席「工商建研會支持侯友宜競選總統後援會成立大會」並接受媒體聯訪，被問到朝野攻防前瞻計畫，朱批，「這不是債留子孫、這不是債留曾孫，那什麼才是債留子孫？」

朱立倫說，民進黨執政搞了7次特別預算，全部都是用舉債，每一項都是人民的血汗錢，而且是子孫、曾孫的血汗錢，當然所有民意代表都應該強力監督這些錢有沒有好好用？

朱立倫表示，最簡單可以看到前瞻預算其中可以「要五毛、給十塊」，甚至分配非常不均，當然是債留子孫！民進黨不要再想要用馬維拉！朱解釋，馬英九時代增加的錢是一般預算、是公務預算，而不像民進黨是每一塊錢全部都是舉債的特別預算。