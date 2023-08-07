合體小雞拍定裝照！侯友宜與江啟臣伏地挺身　還「深蹲救台灣」

▲侯友宜與江啟臣拚伏地挺身。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日在雙北立委參選人便當會後，於下午與首批黨籍立委參選人合拍宣傳照，有人自備標語，還有人特別準備創意手勢，甚至大搞kuso，邀侯友宜現場直接伏地挺身。而侯友宜都來者不拒，還主動「加碼」，指導參選人比愛心、靠背並肩。

侯友宜於上週訪日行程結束後，啟動第二波全國基層之旅，與各地立委參選人深入地方走透透，而在今日侯友宜競選辦公室也進行總統參選人定裝照拍攝，並與首批立委參選人合拍宣傳照，未來將用於看版、文宣，相互拉抬聲勢，創造「母雞帶小雞，小雞挺母雞」的效益。

參選人們可以說是招數盡出，來自台南的三位立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉自備「正義成真」手板，要與侯友宜合力掃除黑金、實現正義；曾是海龍蛙兵的立法委員江啟臣，不只招牌的敬禮手勢，更相揪曾擔任警察的侯友宜pk伏地挺身。

年輕的參選人更是想出許多kuso動作，台東的黃建賓比出超人手勢，要與侯友宜組成「台灣防衛隊」，守護台東；廖偉翔則做出「深蹲救台灣」，要為台中拚建設，侯友宜都來者不拒，甚至自動加碼，指導參選人比愛心、靠背並肩，現場氣氛相當輕鬆愉快。

▲侯友宜今日與首波黨籍立委參選人合拍宣傳照。（圖／侯辦提供）