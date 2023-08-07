與金溥聰邀雙北小雞吃便當　侯友宜：對不起！步調慢慢上軌道了

▲侯友宜邀雙北小雞吃便當。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日與雙北立委參選人舉行便當會。侯友宜指出，大家都能夠團結在一起，一群人才能走得更遠更好，自己作為候選人，每天聽到的聲音很多，不論如何他都會很感謝，他也會拿出好的政策，就像這週他會提出具體能源政策告訴民眾。

今天舉行的雙北立委參選人便當會，競選辦公室執行長金溥聰、副執行長謝政達、議題組召集人柯志恩、文宣組召集人陳國君、新聞組召集人張其強、發言人黃子哲等人都出席參與，聆聽立委參選人提出的意見。

侯友宜在便當會中指出，感謝所有立委參選人到來，也感謝金溥聰執行長、柯志恩召集人協助選戰，更感謝台北市黨部黃呂錦茹主委的幫忙，這次選戰從正式徵召之後，因他個人努力不夠好，跟大家說聲對不起，現在步調已經慢慢上軌道。

「氣勢起來大家就省力！」侯友宜說，他不講大話，但他耐操耐勞會拚，也是南部囡仔，接下來會全國走透透，一定會經常去中、南部把氣勢拉起來，大家一起凝聚力量，他也會拿出好的政策，未來大家一起打贏這場選戰。

有立委參選人認為，現在選戰注重議題戰，像是前瞻預算大家可以共同監督現在執政的民進黨，否則民進黨就會用戰南北的情緒勒索字眼，但事實上民進黨在國會過半卻是黨意立委，長期只背書不監督，就出現像是新竹棒球場、桃園八德運動中心、台南歸仁文藝中心等有問題建設。

還有立委參選人認為，國民黨提名侯友宜選總統，小雞們心無旁騖全力支持，除了要下架民進黨，還要下架民進黨的黨意立委，全世界哪個哪個民主國家，一次表決150個案子，要買國際認可的疫苗，卻被民進黨團反對，這些狀況都可以拿出來再檢驗。