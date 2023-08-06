▲青年返鄉投身精進製茶技術，周子耀勇奪新北蜜香紅茶特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區農會於4及5日辦理新北市蜜香紅茶評鑑比賽，今年特等獎由三峽區周子耀農友奪得，他是家中第八代，與父親周平國共同經營日盛茶行，茶園經營面積有0.5公頃，除了產製蜜香紅茶還有生產碧螺春、白茶；蜜香紅茶具有獨特蜜香及花果香氣，新北市政府農業局推薦在家自製優質冷泡茶，歡迎民眾向產區選購。

今年新北市蜜香紅茶評鑑比賽計有358點參賽，由農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐及北部分場長蘇彥碩擔任評審，評比從茶葉的外觀、水色、香氣及滋味，甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目，評選出特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共選出5等次。

▲特等茶樣茶湯水色艷紅，澄清透亮，風味濃郁，充滿蜜香、果香及木質香味，滋味甘醇、細緻、韻味持久。

評鑑賽事最後由周子耀拿下特等獎，評審邱垂豐表示，今年氣候較為溫暖，小綠葉蟬的數量較多，適合紅茶製作，總體表現較往年來得好，蜜香及果香明顯，部分茶樣帶有花香。特等茶樣茶湯水色艷紅，澄清透亮，風味濃郁，充滿蜜香、果香及木質香味，滋味甘醇、細緻、韻味持久。

首次獲得特等獎的25歲的周子耀，是家中第八代，與父親周平國共同經營日盛茶行，茶園經營面積有0.5公頃，除了產製蜜香紅茶還有生產碧螺春、白茶。周子耀表示，畢業後從事餐飲相關工作，因車禍受傷，在父親建議下回鄉接棒家中茶行，為精進製茶技術，自已也在去年取得茶葉感官品評中級認證，今年更取得丙級製茶技術技術士證照。

▲周子耀透過控溫除溼，讓茶菁走水順利，產製鮮味外，掌握萎凋時間、揉捻茶葉及發酵程度就能製出好茶。

周子耀說，這次製茶時遇到好天氣，細心挑選經小綠葉蟬著蜒過的茶菁，透過控溫除溼，讓茶菁走水順利，產製鮮味外，掌握萎凋時間、揉捻茶葉及發酵程度就能製出好茶，也感謝家人的細心栽培。周子耀能在各區優異製茶師中獲得特等獎實屬不易，值得做為青年返鄉從農的標竿。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，蜜香紅茶主要以小葉種茶樹所採摘的茶菁為製作原料，每年5-8月期間最適合製作，9成以上是手採，產量極少，茶樹生長過程中，經「小綠葉蟬」刺吸茶嫩芽後（台語俗稱『著蜒』），產生一連串的複雜變化，再經過製茶師精心製作後，散發出淡淡的自然蜜香及花果香，茶乾外觀條索狀，色澤暗紅帶有光澤，茶湯水色琥珀橙紅，耐泡、甘醇。

▲周子耀返鄉製茶，首次獲得新北蜜香紅茶特等獎。

蘇俊龍說，在夏天蜜香紅茶為冷泡茶首選，簡易冷泡方式為取3公克茶葉或茶包1個，倒入常溫冷水，置於冰箱冷藏4至8小時，即可飲用自製好茶。另外，新北蜜香紅茶將於8月15日上市，三峽區農會推出即日起預購蜜香紅茶系列商品，即送手工紅茶皂1盒（價值120元），滿1200元以上再送碧螺春綠茶細麵1包（價值55元），歡迎民眾踴躍購買。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定。在地茶品可電洽三峽區農會：02-86741780。