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汐止區農會傳承農村記憶　新北邀請小農夫體驗割稻

▲汐止區農會傳承農村記憶。（圖／新北市農業局提供）

▲今天共有40組學童及家長參與割稻，小朋友拿起鐮刀開始割稻。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區農會今（5日）於占地2300坪的休閒中心舉辦割稻體驗暨農好時光市集活動，邀請小小農夫親自下田，體驗農民的辛勞、收成的喜悅，同時學習食農教育，了解水稻的種植過程與價值。

農業局表示，汐止區農會前於今年3月18日舉辦插秧體驗趣，由資深稻農向小朋友們傳授插秧技巧。4個多月後，原本鮮綠的水稻秧苗，已結出金黃飽滿的稻穗，今日共有40組學童及家長參與割稻，在資深稻農說明和示範後，小朋友拿起鐮刀，開始割稻。

▲汐止區農會傳承農村記憶。（圖／新北市農業局提供）

▲汐止區農會前於3月18日舉辦插秧體驗趣，4個多月後，已結出金黃飽滿的稻穗。

雖然割稻看起來很簡單，但其實需要一定的技巧和力氣，小朋友們透過下田親手割稻，不過看到自己割下的一把把稻穗，也覺得很有成就感，更能體會農友的辛勞，收穫的成果開放民眾公益認購，每份500元，限量100份，目前認購已達7成，後續農會將認購所得捐贈予在地公益團體。

當日除割稻體驗活動外，還舉辦汐農之美攝影比賽頒獎，現場精選24張照片展出，透過攝影愛好人士的鏡頭捕捉汐農休閒中心及稻田美景，本次比賽金牌得主是從400多件投稿作品脫穎的汐止區農會葉守助理事，葉守助表示，平時喜愛攝影，也會向孩子學習攝影技巧，這次透過空拍機拍下農友插秧的身影，想保存古早時候人力彎腰插秧的農村記憶，很榮幸自己的作品受到評審肯定。

▲汐止區農會傳承農村記憶。（圖／新北市農業局提供）

▲學童體驗將割下的水稻脫粒。

汐止區農會理事長呂山松表示，農會雖然逐漸邁向都會型農會發展，仍致力於農業推廣，近年在休閒中心復耕水稻田並透過種稻、割稻活動，想讓市民朋友在都市生活中有親近土地的機會，也讓大朋友小朋友在活動中學習農業、食物以及環境的關聯。他說，汐止區農會平時依農作物時令辦理認識綠竹筍、蜂蜜等食農教育課程，未來將持續秉持農業傳承的精神推出各式食農教育、綠色療育課程。

農業局長李玟表示，農業局秉持「農業健康市／式」理念，積極與農會攜手推廣食農教育，促進農業永續發展，也鼓勵農會辦理持續辦理公益活動，展現農會社會關懷和公益精神，落實社會責任。

▲汐止區農會傳承農村記憶。（圖／新北市農業局提供）

▲汐農之美攝影比賽金牌為汐止區農會葉守助理事，透過空拍機拍下農友插秧的身影。

▲汐止區農會傳承農村記憶。（圖／新北市農業局提供）

▲當日除割稻體驗活動外，還精選24張汐農之美攝影比賽照片展出。

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