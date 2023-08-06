阿北偷內衣「聞一聞、摸一摸」2小時放回去　妙齡女不敢穿全丟了

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名阿伯半夜閒晃到一處住家，見晾在一樓的內衣褲竟趁四下無人時偷走，過了2小時後，再把5件內衣褲放回，翌日屋主女兒發現吊掛方式有異，調閱監視器才發現阿伯偷竊行徑，憤而報警，他到案辯稱只是「聞一聞、摸一摸」就放回去，事後屋主女兒也不敢穿，提告毀損，訊後依法偵辦。

▲62歲王姓阿伯在挑選喜歡內衣褲後偷走 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，在工地做工的62歲王姓阿伯1日凌晨2時許，騎機車閒晃到新莊區天祥街，見一處民宅一樓晾著好幾件內衣褲，趁四下無人動手偷走5件內衣褲，以為神不知鬼不覺，犯行都被監視器拍下，但他2小時後再返回現場，將內衣褲放回衣架。

翌日下午，屋主28歲女兒發現內衣褲晾的的位置怪怪的，懷疑有人動過，經調閱監視器才發現王男噁心行徑，氣的報警；警方根據監視器，循線逮補他到案，他辯稱當時只是想「聞一聞味道，摸一摸內褲材質」，之後就放回去，並沒有要偷走的犯意。

屋主表示，王男已經偷了好幾次，才會裝設監視器，果然拍到他的犯行，屋主女兒到派出所做筆錄時，覺得王男行為相當噁心，事後根本不敢再穿，把價值約1000元的5件內衣褲全部丟棄，並對王男提出毀損告訴，警方訊後依竊盜、毀損等罪將王男函送新北地檢署偵辦。

▼62歲王姓阿伯過2小時後再晾回原處 。（圖／記者陳以昇翻攝）