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全台首座化石典藏研究中心　勇奪2023國家卓越建設獎「金質獎」

▲台南左鎮化石園區典藏研究中心，榮獲「國家卓越建設獎」2023年最佳施工品質類金質獎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南左鎮化石園區典藏研究中心，榮獲「國家卓越建設獎」2023年最佳施工品質類金質獎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

甫於2023年5月啟用的「台南左鎮化石園區典藏研究中心」，以質樸簡約、美感純粹的清水混凝土打造，比擬化石於地層沉積千年後重新出土的意象，並榮獲素有「台灣建築奧斯卡獎」之稱的「國家卓越建設獎」2023年最佳施工品質類金質獎肯定。

文化局介紹，典藏研究中心結構主體採用極具挑戰性的建築表現手法–清水混凝土。清水混凝土與一般混凝土不同，它在澆築完成後沒有二次修飾的機會，因此工程團隊施作時，需高度技術和精密計畫，過程絲毫不能鬆懈，也相當費時費力，猶如大地在化石形成過程中的悉心雕琢，建築樣貌更獲「素顏美人」美名。

▲台南左鎮化石園區典藏研究中心，榮獲「國家卓越建設獎」2023年最佳施工品質類金質獎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，典藏研究中心也以「綠建築」為概念設計，利用木構造、大面開窗等規畫，呼應自然光、風與綠意，加上厚實的清水混凝土，成為「會呼吸的建築」。如此既能進一步減少裝修材料的使用，以更永續及友善的方式對待環境，建築外觀也順應當地地形設計，忠實反映左鎮在地的自然風貌，將建築量體融入當中，成為地景環境的一部分。

▲台南左鎮化石園區典藏研究中心，榮獲「國家卓越建設獎」2023年最佳施工品質類金質獎肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

左鎮化石園區作為台灣唯一以「化石」為主題建置的博物館，典藏左鎮人頭蓋骨、早坂中國犀與多種海、陸相化石珍寶。典藏研究中心的落成是完整了左鎮化石園區作為博物館的最後也是最重要的拼圖，除設有學者宿舍，使國內外專家得進駐研究，典研中心研究室及典藏庫，以視覺穿透的開放式空間設計，更能達到推廣及教育的目標，未來民眾可在此完整體驗從「化石採集→清修→典藏研究→展示教育」的流程。凸顯左鎮「化石的原鄉」之於全國作為重要的化石研究基地。

文化局表示，本次榮獲台灣年度建築最高榮譽之一的國家卓越建設獎，代表臺南市在重大公共工程堅持品質的努力與成果，感謝評審團對於工程團隊的肯定，文化局未來將持續秉持嚴謹態度，提供民眾更優質的藝文公共服務設施。

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