「中國龍」家族添新成員　完整頭骨化石研究證實為獨立龍種

▲三疊中國龍完整頭骨化石。（圖／翻攝發現雜誌社）

記者魏有德／綜合報導

三疊中國龍、中國雙嵴龍經過長期研究，被證實為中國龍屬的兩個種，相關成果近日發表在國際學術期刊《歷史生物學》上。研究論文《中國雲南祿豐早侏羅世獸腳類恐龍三疊中國龍一新標本》是由大陸中科院古脊椎動物與古人類研究所張澤川、尤海魯及祿豐市恐龍化石保護研究中心王濤共同撰寫，完整介紹三疊中國龍的特徵，並證實為中國龍屬。

▲考古人員對雲南祿豐發現的三疊中國龍頸椎化石進行清理。（圖／CFP，下同）

《光明網》報導，1948年在祿豐發現並命名的三疊中國龍發現了最完整的頭骨標本，證實三疊中國龍是中國龍屬的獨立恐龍種；而發現於昆明市晉寧區的中國雙嵴龍應為中國龍屬，而非原先認為的北美雙嵴龍屬。這也意味著，中國龍屬再添兩個新物種。

此前研究發現，三疊中國龍是獸腳類恐龍中國龍屬，沈眠於侏羅紀早期雲南祿豐的紅層中，最早由中國恐龍研究先驅楊鐘健進行研究並命名，受限於當時的標本只有三塊破碎頜骨和三枚孤立保存的牙齒，研究者對三疊中國龍的具體情況所知甚少。

直至2015年11月，祿豐大衝後山發現1個三疊中國龍完整頭骨（帶下頜骨）及關聯的11節頸椎化石，讓研究找到了噗口。研究者將新發現的化石與中國雙嵴龍、雙柏龍等標本進行對比發現，三疊中國龍化石有三個獨有特徵，一是存在一條從上頜骨腹側到鼻嵴發育的垂直嵴；二是眶前窗的腹側邊界主要由顴骨的前突圍成；三是鼻骨、淚骨和前額骨之間有個開窗。

經科研人員反覆對比確認，三疊中國龍是中國龍屬一個獨立恐龍種。同時，該項研究還進一步證實晉寧發現的中國雙嵴龍也是中國龍屬，而非原先認為的北美雙嵴龍屬，三疊中國龍與中國雙嵴龍這兩種相似的恐龍是同一屬下的不同種。