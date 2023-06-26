要男學生陪睡拍裸照！南部某大學國樂教授遭爆性騷　校方啟動調查

▲南部1所國立大學音樂相關系所客座教授，被網友在網路社群爆料指控性騒男學生，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自靠北國樂，下同）

記者林悅／台南報導

Me too風近來無論政界、演藝界、教育界此起彼落，許多名人紛紛被爆捲入性騷風波，在靠北國樂等網路社群，近來也出現指控南部某國立大學國樂科系的1位客座教授涉嫌性騷學生，指控趁著系上交流演出要學生「輪流陪睡」，還拍下男學生裸照當成戰利品供自己典藏，校方知情卻不處理，引發網友熱議論戰。

網友PO文指控該教授：「你是國樂界的大佬，但你也是國樂界的恥辱。學校有很多同志老師沒錯，但只有你會喜歡性騷男學生，趁著系上交流演出叫男學生輪流陪睡覺，還會拍男學生裸照供自己典藏當戰利品，你拍我裸照時我還末滿18歲。我這邊還有當年你要我陪裸睡的訊息，雖然自己現在已經結婚了，但這種一輩子陰影的事情還深深烙印在我心裡面。在2樓新蓋的系館裡你辦公室的蘋果電腦裡有多少男學生的裸照？我們真的不能就這樣算了」。此 PO文也引起網友迴響，也有網友表示自己不是該校學生，也因為友人關係遭到對方騷擾。

也有網友PO文指出：「謝謝受害者願意站出來發聲，也希望受害者願意站出來申訴，這波風潮過後不知要等到何時才能再有，到時只會更難發聲，從西樂到劇場已經陸續有位高權重的人被指控，也看到有在樂團工作的前輩願意出面聲援幫忙，我相信樂界已經不是誰可以隻手遮天的了，我知道這件事不能強迫，但只希望你們知道，只要你們願意說出來，很多人會願意幫助你的」。

網友PO文在「靠北國樂」、「靠北音樂圈」…等網路社群瘋傳，有更多被害人PO文訴說被性騒經歷，包括與該名教授同車時，遭到對方「摸鳥」等事件，並有多人指控相關情事有向校方反應，最後都石沉大海。由於此事鬧得沸沸揚揚，校方對此回應，26日中午已向教育部完成校安通報，隨後將啟動性平程序進行調查，後續視情況召開性評會及教評會，受害者可向校方或其他管道具名申訴，校方將會依規定處理。

據了解，被網友指控的客座教授在國樂界可說是資深音樂家，在國樂及民族音樂造詣深厚，相當有成就，目前在南部某國立大學任教。20餘年來數十次赴歐、美、非、演奏中國音樂，並為政府、民間機構、樂團等策劃、指揮、演出、製作音樂節目數百場，並有國樂獨奏、重奏、協奏及民族管絃樂曲等數十首創作編曲及10多本著作。