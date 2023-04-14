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大陸 大陸焦點 特派現場

廣西發現「九尾狐甲魚」化石　尾鰭9指狀分岔以上古神獸為名

▲九尾狐甲魚復原圖及化石。（圖／翻攝中國青年報）

▲九尾狐甲魚化石。（圖／翻攝中國青年報）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院古脊椎動物與古人類研究所與英國布里斯托大學合作發現，在距今約4.1億年前（早泥盆世布拉格期）廣西古魚類特異埋藏生物群中，有一種盔甲魚（甲冑魚，下同）類新屬種，命名為「九尾狐甲魚」。由於此種盔甲魚的尾鰭擁有9指狀分岔，因此以《山海經》中的上古神獸九尾狐命名。

▲九尾狐甲魚復原圖及化石。（圖／翻攝中國青年報）

▲九尾狐甲魚復原圖。（圖／翻攝中國青年報）

《中國小康網》報導，九尾狐甲魚，是一條長約10釐米（公分）的小型盔甲魚，全身覆蓋細小的菱形鱗片，生活在4.1億年前的早泥盆世。相關研究成果在線發表於《國家科學評論》。

研究人員表示，九尾狐甲魚的名字，取自《山海經》中最具有傳奇色彩的上古神獸「九尾狐」，「一方面是因為其尾鰭除了有典型的下歪尾以外，還具有9個手指狀的分岔，與傳說中的九尾狐尾巴有著異曲同工之處，另一方面也可以讓世界更多地了解中國傳統文化。」

這次發現完整保存尾鰭的盔甲魚，彌補該魚類尾鰭保存不完整的缺憾，一併解決該魚種身體解剖難題的所有拼圖。值得注意的是，九尾狐甲魚的正模標本和副模標本分別保存盔甲魚類尾鰭收縮和舒張的兩種不同狀態，能最大程度地顯示盔甲魚類尾鰭的形態和細節。

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