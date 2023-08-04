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台中8月瘋威利！《威利在哪裡？》國立自然科學博物館大揭祕

▲台中8月瘋威利！《威利在哪裡？》國立自然科學博物館大揭祕。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）


記者王威智／採訪報導

英國尋寶繪本神作《威利在哪裡？》風靡全球，將書本內容實體化的《威利在哪裡？博物館大揭祕》活動，首次在亞洲博物館舉辦，地點就在台中國立自然科學博物館。有50個迷你威利分身藏在科博館常設展廳(人類文化廳、生命科學廳、地球環境廳)，到指定地點領取學習單，找出10個威利人牌所在的展品位置，並完成學習單，即可獲得活動限定貼紙，活動首日科博館焦傳金館長化身真人版威利快閃，讓粉絲又驚又喜。

▲▼台中8月瘋威利！《威利在哪裡？》國立自然科學博物館大揭祕。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台中8月瘋威利！《威利在哪裡？》國立自然科學博物館大揭祕，許多家長帶著孩子來朝聖。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台中8月瘋威利！《威利在哪裡？》國立自然科學博物館大揭祕。（圖／記者謝盛帆攝）

台中今年很不一樣，不只三月瘋媽祖，八月暑假瘋「威利」，不少家長趁著暑假帶著孩子前來追星！紅白條紋相間的衣服是威利的招牌穿搭，威利有的站在展品櫥窗或是躲在化石腳下、甚至樹上，藏在科博館展廳雖顯眼，不過不仔細看真的很難發現，小朋友也直呼：「很好玩！我要把50個通通找到。」科博館也透過學習單遊戲的方式，讓孩子們記錄下迷你威利所在的展品特徵，透過繪本結合展品，讓孩子遊戲的同時培養觀察力與專注力，家長們一致讚賞：「科博館透過遊戲的方式讓孩子們更認識這些展品，以前走馬看花不只沒有太大的學習效果，這次透過這樣的活動也同時培養孩子的耐心。」

▲▼台中8月瘋威利！《威利在哪裡？》國立自然科學博物館大揭祕。（圖／記者謝盛帆攝）

▲科博館透過繪本結合展品，讓孩子遊戲的同時培養觀察力與專注力，家長們一致讚賞。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台中8月瘋威利！《威利在哪裡？》國立自然科學博物館大揭祕。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼迷你威利穿著紅白條紋相間的衣服，有的站在展品櫥窗或是躲在化石腳下，不仔細看真的很難發現。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台中8月瘋威利！《威利在哪裡？》國立自然科學博物館大揭祕。（圖／記者謝盛帆攝）

國立自然科學博物館館長焦傳金表示：「為博物館注入新的活力、新想法是我到國立自然科學博物館之後一直努力想做的事，跨界合作是一個方向。科博館已經37年了，是許多人的童年回憶，威利這本書也是世代傳承的樂趣童書，我們各自承載大家童年共同的記憶。博物館有實體的展示場域、威利在哪裡這本書有精彩的故事元素，剛好今年親子天下代理出版第七本威利在哪裡，我們雙方洽談能讓繪本中的威利走進科博館，於是有了《威利在哪裡：博物館大揭祕》的活動，科博館是亞洲是第一個博物館舉辦，前所未見，這樣的活動無論是親子或是大小朋友，都可以在這裡找到屬於彼此的共同記憶，並且創造新的回憶。」

▲▼台中8月瘋威利！《威利在哪裡？》國立自然科學博物館大揭祕。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼完成學習單，即可獲得活動限定免費貼紙，活動首日科博館焦傳金館長化身真人版威利快閃，讓粉絲又驚又喜。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台中8月瘋威利！《威利在哪裡？》國立自然科學博物館大揭祕。（圖／記者謝盛帆攝）

不只館內活動，攜手臺中市政府交通局再加碼，從博物館到搭車日常，期待能串連大家的生活體驗，感受到滿滿的童趣，響應科博館活動行銷臺中市、推廣大眾運輸，觀眾搭乘大眾運輸交通工具到指定4個地點，與威利人型看板合照及完成學習單，也能有抽好禮的機會。《威利在哪裡？博物館大揭祕》活動自7月29日開跑至8月27日，科博館限定版的尋找威利，不怕你找不到，只怕你不來找！

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