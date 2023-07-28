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藍黨團不滿監察院未糾正中選會　賴士葆：自我降格行政院「監察局」

▲李德維（左起）、林思銘與賴士葆28日出席國民黨團記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲李德維（左起）、林思銘與賴士葆28日出席國民黨團記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022年九合一大選，中選會及中央流行疫情指揮中心規定，新冠肺炎確診者不得外出投票，日前監委調查指出，該決策及操作方式未符「最小侵害手段及比例原則」，促請中選會及衛生福利部檢討改進。對此，國民黨立委賴士葆今（28日）表示，監察院不敢糾正中選會及彈劾中選會主委李進勇，是自我降格為行政院的「監察局」。

國民黨立法院黨團28日舉行「確診者不能投票違比例原則！中選會配套在哪裡？」記者會，賴士葆表示，監察院日前的調查報告明確指出，中選會對限制染疫者不得外出投票有問題，卻不敢糾正中選會及彈劾李進勇，是自我降格為行政院的「監察局」；只敢打地方政府官員，尤其是國民黨執政縣市政府官員，反而民進黨執政的縣市官員，連碰都不敢碰，監察院已經成為民進黨的附隨組織，專門修理非民進黨官員。

賴士葆指出，看看其他國家面對疫情期間的投票因應措施，日本是通過法案允許確診和隔離者郵遞選票；韓國是延長投票，確診、隔離者在其他選民離場後投票；美國是只須遵守防疫措施，確診和隔離者仍能行使投票權；而法國則是被隔離者仍可以出門投票選總統。

對於衛福部對監察院調查報告的反應僅「感謝和尊重」，中選會則只有「尊重」2個字，藍委李德維表示，他要問衛福部和中選會，監察院的檢討報告好歹也要求提出檢討，請問這兩個部會的檢討在哪裡？國民黨團強烈要求衛福部、中選會依據五權分立原則、尊重監察院職權，必須做出檢討報告，給國人一個交代。

李德維認為，衛福部和中選會根本是行為客套、言詞傲慢，李進勇的行政傲慢、獨裁，根本不容在台灣社會繼續發生，呼籲監察院長陳菊不要再自廢武功、虛應故事。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘說，當初在野黨在立法院質詢時，在野立委多所建言，但都不被中選會採納，李進勇以一句「沒有不在籍投票法做依據」推託，國民黨團請問李進勇主委，一路阻擋不在籍投票法立法的又是誰？民進黨執政，踐踏人民權利，斑斑可稽。

林思銘表示，國民黨團對監察院提出調查報告的過程給予肯定，但也很遺憾監察院「高高舉起、輕輕放下」，未對衛福部和中選會做出糾正，也要求這兩個部會不要一面說尊重，一面找藉口。

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