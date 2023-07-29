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鎮長選前黃金周　郭柯賴先後現身北斗...站台力挺候選人

記者唐詠絮／彰化報導

2024總統大選提前在彰化開打！北斗鎮長補選將於8月5日進行投票，選前黃金周，今年全國商圈總會今明2天也在奠安宮前封街盛大舉辦，所有的大咖齊聚在小鎮，同時為候選人拉抬聲勢，政治意味濃厚，今天鴻海創辦人郭台銘、明天民眾黨主席柯文哲、後天將有副總統賴清德將先後曝光。

▲鴻海創辦人郭台銘到彰化北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鴻海創辦人郭台銘到彰化北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

郭台銘今天到彰化北斗，不少鎮民得知後紛紛到奠安宮前爭著跟他握手、合照，還有小學生爭著跟他要簽名，相當受到歡迎，而議長謝典林也一路相陪，沿路「總統好」聲音此起彼落。

▲鴻海創辦人郭台銘到彰化北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

郭台銘用台語致詞，他就是「媽祖宮阿銘，啥咪攏毋驚」，這幾年台灣經濟真的淒慘，一定要改變，鄉親就是要選一個懂經濟的為大家服務，「今天我就是要出來為台灣2300萬人服務」，謝謝各位情意相挺。

▲鴻海創辦人郭台銘到彰化北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

今天由全國商圈總會長擔任主持人，唱作俱佳表現非常出色，讓台上來賓及台下觀眾看得目不轉睛，郭台銘跟著大聲喊「選人不選黨、選黨概袂爽、人民甘苦黨、這黨尚大黨、挺阿銘做總統」，語畢台下紛紛鼓掌叫好，節目結束後到無黨籍北斗鎮長補選候選人顏宏霖進選總部，為他站台造勢。

▲鴻海創辦人郭台銘到彰化北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

已知明天上午11點柯文哲也將到奠安宮，原定副總統賴清德將於明天在彰化成立信賴之友會，因杜蘇芮颱風延期，31日傍晚5點將到北斗為江熊一楓站台造勢，北斗瞬間成為總統大選前哨戰，較勁意味相當濃厚。

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