香港運輸局長：將安排更多大灣區青年到香港機場實習

▲「大灣區青年航空實業計劃」參與人數持續增加。（圖／翻攝香港運輸局）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港今年開始舉辦「大灣區青年航空實業計劃」，本梯次共有100學員參與。香港運輸及物流局局長林世雄表示，負責相關計劃的航空學院已與中國大陸多所提供航空培訓的院校達成合作協議，會在第4季安排更多大灣區青年到香港國際機場實習。

林世雄在網誌上提到，本批100名學員來自「廣東科學技術職業學院」、「廣州民航職業技術學院」或「廣東華文航空藝術職業學校」，全部都修讀航空相關的專業，已掌握航空業的基礎知識和技能，都對航空業充滿熱忱。

林世雄說，他和部份實習生茶敘時，得知實習生們雖然來了香港不是很長的日子，但都很快適應了香港的生活和機場的工作，更認為在港的實習生活大大擴展了視野。

林世雄指出，香港國際機場是大灣區內發展最成熟的國際機場，客運量在疫情前全球排名第四，去年的航空貨運量更蟬聯全球第一，大灣區大部份旅客和貨物都是取道香港國際機場來往世界各地的。

林世雄告訴實習生，在香港國際機場實習，不但能實踐學校學到的專業知識，更能親身體驗如何營運一個國際航空樞紐，「相信他們在堪稱『航空界少林寺』的香港國際機場工作期間，會獲得很多寶貴經驗，同時有助增進跨文化溝通技巧、增加歷練和專業知識。」

林世雄說，「大灣區青年航空業實習計劃」是2022年《施政報告》提出的新舉措，藉以培訓更多青年人投身香港及內地的航空業，「負責這個實習計劃的航空學院已與內地多所提供航空培訓的院校達成合作協議，會在第4季安排更多大灣區青年到香港國際機場實習。」