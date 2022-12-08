男友大鬧機場踢飛行李！她「怒摔Dior袋」影片瘋傳　網直呼怎捨得

This is art, especially the hissy walk-off at the end pic.twitter.com/kjwd79hwgV — Justin (@hurtingbombz) December 5, 2022

網路流傳一段影片，有對香港情侶於香港國際機場發生爭執，期間港男發脾氣扔行李，隨後更踢下樓梯，引起熱議。然而網民焦點很快轉移，似乎港女扔Dior紙袋的動作更有話題，紛紛討論說：「怎麼會捨得扔」！

▲影片片段。（圖／翻攝自推特）

影片顯示，一對情侶在香港國際機場內發生爭執，港男一開始就隨手拿起行李箱，用盡全力拿起再扔在地上，似乎展示出滿滿雄風，不過似乎還沒有滿足，隨後更梅西上身，一腳將行李踢下樓梯，再命令站著像手下的女友過去撿起行李，影片於LIHKG討論區瘋傳，話題更蔓延至各大社交媒體，引起網民熱議。

雖然收音原因未能得悉爭執原因，不過網民仍然議論紛紛，部份留言卻是在討論港女的Dior紙袋。事關Dior紙袋有市有價，記者隨手在Carousell查找，發現定價由$20至$100不等。至於該港女面對港男脾氣，似乎難忍怒火，直接扔在地上的行為，讓不少網民好心痛，高呼：「怎麼會捨得扔！」

網民留言實在好搶戲，紛紛表示：「Dior來的耶...不要送給我」、「是不是女友買Dior花了很多錢，然後用男友的卡？」、「想測試下Dior夠不夠結實」、「Dior：真人秀宣傳效果好過請明星」，焦點已經從爭執本身，轉移到Dior紙袋，似乎在今次事件中，Dior或成最大贏家！

【本文獲《香港01》授權轉載。】