華航班機起飛10分鐘「引擎熄火」　飛行員緊急折返香港國際機場

▲華航班機起飛10分鐘引擎熄火，緊急折返香港國際機場（赤鱲角機場）。（圖／翻攝自flightradar24.com）

記者柯沛辰／綜合報導

華航一架由香港飛往桃園的班機6日下午1點14分起飛後，因右側2號引擎熄火，出發僅短短10分鐘就折返香港國際機場，所幸人員均安。

根據《聯合報》報導，當時華航CI910航班起飛僅10分鐘就折返，原因是其中一具引擎熄火，飛行員宣告緊急狀態（PAN-PAN），要求立刻返航，最後在下午2點10分完全降落，無人員傷亡。

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