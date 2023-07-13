陸有望建第3座迪士尼？　廣州文廣旅局：正在積極尋求合作

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記者林郁婷／綜合報導

廣州有機會建第3座迪士尼？大陸一名網友6月在網路留言板留言，希望廣州市政府能積極爭取迪士尼樂園落地，促進觀光旅遊與經濟消費。如今這條留言收到官方回覆，廣州市文化廣電旅遊局日前表示，正在積極尋求與迪士尼合作。

《澎湃新聞》報導，一名網友6月在人民網的「領導留言板」發文，向廣州市委書記郭永航喊話，內容提到，廣州應該積極爭取迪士尼落地，對當地經濟、娛樂、交通、餐飲業及飯店業都很有利。

▲上海迪士尼。（圖／CFP）



原PO也指出，對迪士尼來說，最重要的是經濟效益與品牌效應，而廣州作為粵港澳大灣區城市之一，「經濟實力、人口規模、遊客體量、消費能力、市場接受等，足以支撐再建一座迪士尼樂園」，同時也能與香港迪士尼相呼應，形成雙子星，讓迪士尼的品牌更加響亮。

廣州市文化廣電旅遊局10日回應，迪士尼落地對城市的旅遊業發展和消費有很大推動力，「目前我市正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會以推動廣州旅遊發展，為廣州人民謀福祉」。

▲廣州市文化廣電旅遊局回覆網友留言。（圖／翻攝自人民網／領導留言板）



據了解，粵港澳大灣區簡稱為大灣區，包含廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州、肇慶、香港與澳門，是中國大陸人均國內生產總值（GDP）最高，經濟實力最強的地區之一。