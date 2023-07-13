　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸有望建第3座迪士尼？　廣州文廣旅局：正在積極尋求合作

記者林郁婷／綜合報導

廣州有機會建第3座迪士尼？大陸一名網友6月在網路留言板留言，希望廣州市政府能積極爭取迪士尼樂園落地，促進觀光旅遊與經濟消費。如今這條留言收到官方回覆，廣州市文化廣電旅遊局日前表示，正在積極尋求與迪士尼合作。

《澎湃新聞》報導，一名網友6月在人民網的「領導留言板」發文，向廣州市委書記郭永航喊話，內容提到，廣州應該積極爭取迪士尼落地，對當地經濟、娛樂、交通、餐飲業及飯店業都很有利。

▲上海迪士尼重新開園。（圖／CFP）

▲上海迪士尼。（圖／CFP）

原PO也指出，對迪士尼來說，最重要的是經濟效益與品牌效應，而廣州作為粵港澳大灣區城市之一，「經濟實力、人口規模、遊客體量、消費能力、市場接受等，足以支撐再建一座迪士尼樂園」，同時也能與香港迪士尼相呼應，形成雙子星，讓迪士尼的品牌更加響亮。

廣州市文化廣電旅遊局10日回應，迪士尼落地對城市的旅遊業發展和消費有很大推動力，「目前我市正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會以推動廣州旅遊發展，為廣州人民謀福祉」。

▲▼廣州市文化廣電旅遊局回覆網友留言。（圖／翻攝自人民網／領導留言板）

▲廣州市文化廣電旅遊局回覆網友留言。（圖／翻攝自人民網／領導留言板）

據了解，粵港澳大灣區簡稱為大灣區，包含廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州、肇慶、香港與澳門，是中國大陸人均國內生產總值（GDP）最高，經濟實力最強的地區之一。

ET快訊
新北男借開「388萬特斯拉」撞小黃！　車頭爛掉慘了
獨／照護機構變後宮！　工友揪2女病患嘿咻
獨／台灣神秘客買到全球首輛G900 XLP！　搶贏中東油王
快訊／殺警犯易寶宏哭了！　易淑寬最新聲明
加藤鷹合體「前輔導長內內」！　金手指讓她當場尖叫
當面被嫌「叫床應該很難聽」！　瑤瑤顫抖哭訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

江蘇民用飛機升空20公尺後機械故障迫降農田　機上兩人輕傷骨折

排隊未必有！新加坡赴陸簽證大噴發　黃牛搶號近2千台幣

陸有望建第3座迪士尼？　廣州文廣旅局：正在積極尋求合作

上半年外貿進出口首破20兆　陸海關：下半年既有壓力也有信心

我在看著妳！　女子睡臥舖列車被陌生男「凝視」近一小時

穩民企刺激內需　陸總理李強讚平台經濟大有可為

中共二十大後首位正部級貪官落馬　董雲虎被抓前兩天還在座談交流

兩岸創新人才論壇開幕　國民黨廖怡琇：往來才能消除「認知落差」

3天逮1062人「破820起案件」　安徽警整頓夏季治安

謝鋒會美國防部助理部長瑞特納　籲美謹慎處理台灣問題

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

校隊生跳水救友反溺斃　父嘆：盼悲劇到此為止

江蘇民用飛機升空20公尺後機械故障迫降農田　機上兩人輕傷骨折

排隊未必有！新加坡赴陸簽證大噴發　黃牛搶號近2千台幣

陸有望建第3座迪士尼？　廣州文廣旅局：正在積極尋求合作

上半年外貿進出口首破20兆　陸海關：下半年既有壓力也有信心

我在看著妳！　女子睡臥舖列車被陌生男「凝視」近一小時

穩民企刺激內需　陸總理李強讚平台經濟大有可為

中共二十大後首位正部級貪官落馬　董雲虎被抓前兩天還在座談交流

兩岸創新人才論壇開幕　國民黨廖怡琇：往來才能消除「認知落差」

3天逮1062人「破820起案件」　安徽警整頓夏季治安

謝鋒會美國防部助理部長瑞特納　籲美謹慎處理台灣問題

花監前管理員在外教武術！竟涉性侵少女　惡行曝光秒辦退休

馬英九73歲生日快樂！　喜曝最大禮物就是促成大陸師生來訪

搭郵輪度假驚見「血染海岸」！　傳統祭典大量屠殺鯨魚嚇壞遊客

哈林外甥女突揭嫁豪門真實生活！　認了原因和「Melody離婚」有關

曾胖到150公斤？怪物狀元難控制飲食　向詹皇看齊修正錯誤

布林肯13日在印尼與王毅會晤！　路透社：盼替年底拜習會鋪路

爽住馬來西亞豪宅「月租15萬」　專騙台灣人...惡劣詐團手法曝

快訊／遭王鴻薇指外洩教保員個資　王婉諭：完全是子虛烏有

大谷翔平現身星巴克一號店！　店員助攻水手隊：快來西雅圖！

獲公教軍警消力挺　侯友宜承諾：當選全面檢視退撫法

大陸熱門新聞

月薪65萬徵男保鑣護4女人！　1條件「休蛋幾咧」

學生罵司機傻B印度人　遭高中退學

白飯之亂讓大陸人看傻眼：這麼窮嗎

7獄警撿屍香港妹！　3輪流性侵、4人一旁DIY

女網紅爆私密照外流　她神操作回擊被讚爆

推輪椅穿越車道！老婦看到車「加速前進」遭撞

雙胞胎帥高婚後「判若四人」！　驚人變化驚呆網

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

31歲港女參加Party醉倒疑遭3人性侵 一旁還有4人「打飛機」觀看

深夜停電無人知！400頭豬活活熱死

我在看著妳！ 女子睡臥舖列車被陌生男「凝視」近一小時

JJ演唱會搶票前得先答題　陸黃牛招大學生背題目破解

28歲正妹逛夜市慘死！目擊者嘆：她慢了半步

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多熱門

相關新聞

Vespa迪士尼米老鼠特仕版上市

Vespa迪士尼米老鼠特仕版上市

今年適逢迪士尼100周年，Vespa（偉士牌）也特別與迪士尼合作，推出「Vespa迪士尼米老鼠特仕版」，台灣總代理太古運通也限量引進，並開出新台幣20.9萬元售價。

7-ELEVEN推迪士尼潮玩福袋　全套7款快蒐集

7-ELEVEN推迪士尼潮玩福袋　全套7款快蒐集

出走香港！KID、峮峮遊迪士尼

出走香港！KID、峮峮遊迪士尼

偉士牌Primavera米奇特仕版亮相

偉士牌Primavera米奇特仕版亮相

專屬煙花位要價上千「看人頭」

專屬煙花位要價上千「看人頭」

關鍵字：

廣州迪士尼廣州市文化廣電旅遊局大灣區

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

KID「有一個白癡到處道人是非」

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面