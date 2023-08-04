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卡努緩步遠離！挾西南風4天轟大豪雨　「今才是南部降雨開端」　

▲▼卡努颱風逐漸遠離，北上引進西南氣流將帶來降雨。（圖／氣象局）

▲卡努颱風逐漸遠離，北上引進西南氣流將帶來降雨。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風緩步遠離台灣，不過颱風北上帶動西南風增強，今天才是南部降雨的開端，山區將有豪大雨甚至大豪雨機會，且將持續至下周一(7日)，下周二(8日)開始西南季風才有減弱些趨勢。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天(4日)開始，卡努颱風終於緩慢轉往東北方移動逐漸遠離台灣，陸上颱風警報也在今晨解除，預計午後海警也將隨之解除。但畢竟颱風還沒完全走遠，今天還是會受外圍環流影響，北部仍有短暫陣雨，只是影響程度比昨日減小很多。

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不過即便卡努開始遠離，但南部降雨的開始才剛要開始，林孝儒提醒，由於颱風北上後將帶動西南風增強，因此今天才是南部降雨的開端，有短暫雷陣雨且伴隨較大雨勢出現，尤其山區受地形舉升影響，降雨將會較連續，將有豪大雨甚至是大豪雨發生機會。

▲▼天氣預報。（圖／氣象局）

▲定量降水預報。（圖／氣象局）

林孝儒指出，周末(5日~6日)開始，台灣會逐漸隨颱風遠離而脫離颱風外圍環流影響範圍，但取而代之的將是西南季風環境，北部及東半部為多雲或晴較穩定天氣，僅午後偶有局部熱對流降雨機會，但影響不是很大。

不過林孝儒表示，迎風面中南部有短暫雷陣雨情況，山區都還是有局部大雨可能，並延續至下周一(7日)，目前來看最快要到下周二(8日)開始西南季風才有減弱些趨勢，迎風降雨才會減緩，南部大雨才會減小。

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