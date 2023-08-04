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男路邊被警攔！身上1包毒品露餡　想要逃跑「急到褲子掉下來」

▲▼高雄毒蟲路邊遭攔身上毒品露餡，企圖逃逸「急到褲子掉了」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男路邊遭攔身上掉出一包毒品露餡，企圖逃逸「急到褲子掉了」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名34歳楊姓男子今（4）日凌晨3點多騎機車外出，因暫停在路旁沒開大燈，遭到警方盤查，過程中他一度企圖逃逸，結果反讓身上的毒品掉落遭逮。由於楊男持續拒絕盤查並稱手腳不舒服，在拉扯過程中，身上的長褲一度不小心掉了下來，警方將他戒護就醫，並依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

成功路派出所員警凌晨執行巡邏勤務時，在青年二路見一名男子機車暫靠路旁，大燈未開，因此上前盤查。楊男見警上前後立刻企圖逃逸，遭警方制止，過程中竟從褲子裡掉落1包毒品（經檢測呈現安非他命陽性反應）。

▲▼高雄毒蟲路邊遭攔身上毒品露餡，企圖逃逸「急到褲子掉了」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼男子遭攔查企圖逃逸，與警方拉扯過程中，身上的長褲還一度脫落。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄毒蟲路邊遭攔身上毒品露餡，企圖逃逸「急到褲子掉了」。（圖／記者賴文萱翻攝）

掉落毒品後，警方現場宣讀罪名及權利依照違反毒品危害防制條例要將楊男逮捕，但楊男反應激烈質問「你們用什麼名義要我配合上銬？」甚至還駁斥「毒品不是我的」，警方則回應「在你身上起出你就是持有！」在與警方拉扯過程中，身上的長褲還一度脫落。

▲▼高雄毒蟲路邊遭攔身上毒品露餡，企圖逃逸「急到褲子掉了」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲男子後續自稱不舒服，員警隨即戒護就醫檢查。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於楊男拒絕接受盤查，並自稱手腳不舒服，員警隨即戒護就醫檢查，待醫院檢查無礙辦理出院後，後續依照違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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