快訊／卡努海警解除！颱風尾「豪雨炸11縣市」　紫爆警戒區出爐

▲卡努颱風尾帶來西南氣流，中南部將出下大雨或豪雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風遠離台灣，氣象局今(4日)天上午11時30分解除海上颱風警報，不過即便卡努北轉，但颱風尾帶來旺盛西南氣流，11縣市豪大雨特報，中南部山區有劇烈豪雨，其中超大豪雨狂轟南投山區呈現「紫爆」。

氣象局今(4日)上午11時05分針對11縣市發布豪雨特報，超大豪雨持續狂轟南投縣山區呈現「紫爆」。

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氣象局表示，颱風外圍環流及西南風影響，今天南投縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區及臺中市、雲林縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨。

高雄、屏東、臺東地區及新竹、苗栗、台南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，氣象局提醒上列地區注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

▲卡努颱風遠離繼續甩雨，11縣市豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局也宣布，今年第6號卡努颱風遠離，今(4)日11時30分解除海上颱風警報。不過受颱風外圍環流及西南風影響，中南部山區仍有豪雨，將啟動大規模或劇烈豪雨作業。

氣象局預報員朱美霖表示，受颱風外圍雲系和後續轉西南風影響，會對台灣陸地帶來明顯雨勢，今天白天中南部山區持續有明顯雨勢，北台灣因西南風在海峽增強，也有明顯降雨，後續以中南部降雨為主，雨勢將持續到周六(5日)白天。

▲氣象局11:30解除海上颱風警報。（圖／氣象局）

天氣風險公司分析師林孝儒今也指出，周末(5日~6日)開始，台灣逐漸隨颱風遠離而脫離颱風外圍環流影響範圍，但取而代之的將是西南季風環境，北部及東半部為多雲或晴較穩定天氣，僅午後偶有局部熱對流降雨。

不過林孝儒表示，迎風面中南部有短暫雷陣雨，山區有局部大雨，並延續至下周一(7日)，最快要到下周二(8日)開始西南季風才有減弱些趨勢，南部大雨才會減小。

▼定量降水預報，中南部山區紫爆。（圖／氣象局）