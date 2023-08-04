土石撞歪鋼樑...明霸克露橋封閉　桃源區3里聯外道路斷了成孤島

記者賴文萱／高雄報導

卡努颱風緩步遠離台灣，不過颱風北上帶動西南風增強，今（4）日才是南部降雨的開端。受到颱風豪雨影響，南橫公路台20線104K上午8點多發生落石，另外，玉穗溪土石流夾帶大石擊中明霸克露橋第五節H鋼樑造成損壞，公路總局緊急雙向封閉禁止車輛及人員通行，目前已造成桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里三里對外聯絡道路中斷。

▲南橫公路台20線104K處落石。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲明霸克露橋遭到玉穗溪土石流夾帶大石擊中，造成第五節H鋼樑受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

受卡努颱風尾影響，高雄山區持續顯著雨勢，造成高雄山區公路多處災情產生，今日上午5點30分左右，玉穗溪上游豪雨誘發邊坡崩塌，大規模土石流及多顆直徑6至8公尺以上的巨石導致台20線94K+500明霸克露橋鋼便橋防撞樁沖毀流失及P3至P5立柱受損道路中斷，人、車無法通行，所幸公路總局於昨晚進行道路預警性封閉，無人、車傷亡。

▲▼台20線明霸克露橋鋼便橋遭土石流沖損。（圖／公路總局提供）

甲仙工務段為因應南橫公路明霸克露橋鋼便橋遭沖損，恐形成桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里為孤島情形，除與橫向單位桃源區公所協調已預置生活物資目前暫且足夠、相關人員安全並就地安置於安全場所。

另外，高雄市政府已於勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，可作為緊急物資及醫療用品運送，提供緊急民生需求。公路總局將全力投入搶修作業，甲仙工務段也於災前指派甲仙段副段長攜帶衛星電話及相關防救災設備，進駐拉芙蘭里協助整合相關搶救災應變溝通事宜。

另外，南橫公路也有零星落石發生狀況，其中台20線104K處落石，現場甲仙工務段已有保全人員現場駐守監控並管制人車通行。