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快訊／氣象局啟動「大規模豪雨作業」！颱風尾炸雨　國家警報狂響

記者李姿慧／台北報導

颱風尾掃過來了，氣象局今(4日)表示將啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，其中超大豪雨狂轟南投縣山區，氣象局也發布災防告警。氣象局提醒，今明兩天苗栗以南有明顯降雨，將啟動大規模或劇烈豪雨作業，山區嚴防坍方、落石或土石流。

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲西南氣流挾帶劇烈豪雨。（資料圖／記者周宸亘攝）

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氣象局表示，颱風外圍環流及西南風影響，今(4)日南投縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區及台中市、雲林縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨。

高雄、屏東、台東地區及新竹、苗栗、台南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，氣象局提醒，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，其中超大豪雨地區為南投縣，大豪雨地區為嘉義縣、高雄市。

▲▼氣象局針對南投縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲氣象局針對南投縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

氣象局預報員朱美霖表示，卡努往東北遠離，今上午11點半解除海警，西南風增強，今明兩天(4日~5日)苗栗以南有明顯降雨，氣象局將啟動大規模或劇烈作業。

朱美霖指出，颱風外圍雲系往東北遠離，中南部轉受西南風影響，和地形交互作用下，今天有顯著雨勢，降雨下半天將逐漸增強。

未來整體降雨趨勢，朱美霖說明，今天下午到晚間降雨熱區在中南部山區，南投和嘉義以南山區有顯著雨勢；今晚到明天凌晨降雨將持續到明天上半天，整體有持續且明顯雨勢。東部位背風側，有焚風機率，高溫上看36度以上，周日、下周一(6日~7日)雨勢減緩，但中南部大雨時間較長，西南風將在下周二到下周四(8日~10日)減弱，雨勢逐漸趨緩。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼氣象局11:30解除卡努颱風海警及說明。（圖／氣象局）

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