少女過馬路險遭「左轉車衝撞」嚇壞！他1舉動驚險救命　畫面曝光

記者閔文昱／綜合報導

為建立安全的道路交通環境，交通部自6/30提高汽機車不禮讓行人罰鍰上限至6000元，且違規者還需記點3點、接受三小時的道安講習，但儘管許多宣導還是有駕駛人不理會。有駕駛近日在屏東某路口停等紅燈時，就目睹了一輛休旅車不禮讓行人，險些撞上正在過馬路的少女。驚險畫面一曝光，引發熱議。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日PO出一段行車紀錄器影片，只見一名駕駛正在屏東市復興光復路口停等紅燈，而前方斑馬線上正有一名少女在穿越馬路。不料，此時一輛左轉汽車竟毫無減速，直接往少女方向開去，駕駛見狀連忙按喇吧提醒，少女這才發現該輛休旅車，馬上停下讓休旅車通過，再快速跑往對向。

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▲有民眾行車紀錄器拍下，一輛左轉車未禮讓行人，差點撞上正在過馬路的少女。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

畫面曝光後，馬上引發網友熱烈討論，紛紛痛批「這種就是平常也沒在乎旁人感受的」、「台灣一堆人不會左轉，切你西瓜、不看行人就轉」、「罰6000元囉，爽」、「不用看就知道一定有四輪仔會說沒走在斑馬線上不用讓，然後自己轉彎切線、壓線逆向都沒關係」、「惡質駕駛」、「行人穿越道如同虛設」。