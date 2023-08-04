一家3口過馬路「險遭遊覽車撞」爸怒譙3字　網嚇傻：差點一個家庭

記者林彥臣／綜合報導

道交條例已將「斑馬線未禮讓行人」罰鍰提高至6000元，但還是有些駕駛不理會相關罰則。在台北市的長安西路與西寧北路口，就發生一起遊覽車未禮讓行人，險些撞上一家3口事件，其中爸爸因為距離遊覽車最近，更是氣到罵「3字國罵」。事發過程都被一旁機車騎士的行車紀錄器拍下。

▲一家3口過馬路，差點遭到遊覽車撞上，嚇得跑步通過。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



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YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」4日上架的影片顯示，一家3口正在斑馬線上過馬路，爸爸推著滑板車走在前面，媽媽牽著年幼的孩子，走在後面，此時一輛左轉遊覽車，無視斑馬線逼近，嚇得全家人急忙跑步通過。

爸爸瞬間氣炸，回頭怒罵遊覽車駕駛，「X你娘」。媽媽也向駕駛表示，她帶著孩子，應該多注意一點。

▲爸爸相當生氣，回頭對遊覽車罵了一句髒話。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



網友在影片的底下留言表示，「繼續用生命捍衛路權」、「恐怖，差一點又一個家庭」、「轉彎擺頭很難？」、「這是台灣文化，請行人注意自身安全」、「司機被罵剛好而已，小朋友也在遊覽車的路徑上，到底有沒有在看路」。