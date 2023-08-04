　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿公過斑馬線「被嚇2次」騎士逆向還開噴　他無辜轉頭確認紅綠燈

記者林彥臣／綜合報導

儘管政府一再宣導車輛禮讓行人的觀念，並且提高相關罰則，但桃園市龍潭區還是發生一起阿公在斑馬線上過馬路，卻2度被車輛驚嚇的事件，甚至還被違規的機車騎士開噴，讓他一度懷疑是否自己闖紅燈，轉頭確認。事發過程全被對向路口汽車上的行車紀錄器拍下。

▲▼阿公斑馬線上過馬路卻2度被嚇到。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲阿公斑馬線上過馬路，先是被急踩煞車的休旅車嚇到。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

[廣告]請繼續往下閱讀...

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」4日上架的影片顯示，事發地點位在桃園市龍潭國民小學前，阿公走在斑馬線上過馬路，先是一部休旅車急踩煞車，停在停止線前，被嚇到第1次，隨後又被跨越雙黃線的機車騎士嚇到第2次。

▲▼阿公斑馬線上過馬路卻2度被嚇到。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲阿公被逆向的騎士嚇到，還轉頭確認是不是自己闖紅燈。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

阿公被騎士嚇到之後，急忙轉頭確認是否自己闖紅燈。違規的機車騎士則是開口怒嗆阿公一句之後騎走，並且不時回頭怒瞪阿公。

網友在影片下方留言表示，「台灣行人每日任務(2/2)」、「這二輪超級可悲」、「機車那個臉是怎樣」、「兩輪還在那邊回頭看，逆向還想裝喔」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／大樂透3.16億頭獎一注獨得　獎落「這縣市」
一家3口過馬路「險遭遊覽車撞」　網嚇傻：差點一個家庭
女藝人拍片「遭2路人罵bxxch」！　衝突場面曝光
他大便次數突變怪　醫一照見「整片散開」：半年後過世了
快訊／同一地連5震！20:52規模4.1地震　最大震度4級
他搭小黃要去「甡甡路」！30年老司機嗆：桃園沒這條路

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

停車場貼公告「移走就給我上台唱歌」！高嘉瑜一句回應3千人笑了

一家3口過馬路「險遭遊覽車撞」爸怒譙3字　網嚇傻：差點一個家庭

快訊／30分鐘連5震！東南部海域發生規模4.1地震　最大震度4級

快訊／9縣市豪大雨特報！西南風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

豪雨肆虐！8路段預警封路　2公路傳災「明霸克露橋傾斜8／12搶通」

快訊／卡努暴雨災情頻傳！嘉義3鄉鎮明天停班停課

阿公過斑馬線「被嚇2次」騎士逆向還開噴　他無辜轉頭確認紅綠燈

快訊／台灣東南部海域20:25規模5「極淺層地震」　3分鐘連續2震

快訊／20:22台灣東南部海域規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

彰化「阿三肉圓」1顆破百元　內行網友曝：都觀光客在吃

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

女KTV賣力唱跳《呼呼》　服務生進門傻眼笑到翻

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

停車場貼公告「移走就給我上台唱歌」！高嘉瑜一句回應3千人笑了

一家3口過馬路「險遭遊覽車撞」爸怒譙3字　網嚇傻：差點一個家庭

快訊／30分鐘連5震！東南部海域發生規模4.1地震　最大震度4級

快訊／9縣市豪大雨特報！西南風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

豪雨肆虐！8路段預警封路　2公路傳災「明霸克露橋傾斜8／12搶通」

快訊／卡努暴雨災情頻傳！嘉義3鄉鎮明天停班停課

阿公過斑馬線「被嚇2次」騎士逆向還開噴　他無辜轉頭確認紅綠燈

快訊／台灣東南部海域20:25規模5「極淺層地震」　3分鐘連續2震

快訊／20:22台灣東南部海域規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

彰化「阿三肉圓」1顆破百元　內行網友曝：都觀光客在吃

快訊／台中誕生億萬富翁！大樂透3.16億頭獎一注獨得

桃園60名民眾發燒上吐下瀉　全吃下這攤越南法國麵包

第9局可以拚完投　道博格笑：退場不想跟總教練握手

停車場貼公告「移走就給我上台唱歌」！高嘉瑜一句回應3千人笑了

不知梧桐妹認識曹格兒子！　修杰楷「被女兒緋聞嚇到」幽默回應

一家3口過馬路「險遭遊覽車撞」爸怒譙3字　網嚇傻：差點一個家庭

陳晨威2分彈打破低潮　曾總：看到自信的笑容

金世正眨眼嘟嘴秀包萌翻　10萬珍珠星星耳環也搶鏡

韋安／柯侯配的陽謀和死穴！

工人遭毒蛇咬傷掛急診　朋友超給力「抓牠一起送醫」

生活熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

老高YT訂閱數585萬「48%不是人」　真實數字曝

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

卡努滯留沖繩員旅變10天　她哭：想回家

下周又有新颱風生成？　氣象局解答

搭火車「被針頭扎到」嚇壞！竟卡座椅縫隙

老高被爆抄襲卻沒事？他點出關鍵：避掉很多審判

「大眼卡努」快不行了！　天氣粉專：當個颱風好難

即／小孩朝壽司吐口水　藏壽司認3缺失道歉了

更多熱門

相關新聞

左轉車未禮讓少女！他1舉動驚險救命

左轉車未禮讓少女！他1舉動驚險救命

為建立安全的道路交通環境，交通部自6/30提高汽機車不禮讓行人罰鍰上限至6000元，且違規者還需記點3點、接受三小時的道安講習，但儘管許多宣導還是有駕駛人不理會。有駕駛近日在屏東某路口停等紅燈時，就目睹了一輛休旅車不禮讓行人，險些撞上正在過馬路的少女。驚險畫面一曝光，引發熱議。

行人闖紅燈被2機車連撞死亡　法官認2騎士有肇責

行人闖紅燈被2機車連撞死亡　法官認2騎士有肇責

他過綠燈「後面冒出路人」罰6千！員警回答更傻眼

他過綠燈「後面冒出路人」罰6千！員警回答更傻眼

行人零死亡五大訴求曝　交長認同

行人零死亡五大訴求曝　交長認同

交通事故死亡6年新高！不降反升　行人零死亡推動聯盟點出癥結點

交通事故死亡6年新高！不降反升　行人零死亡推動聯盟點出癥結點

關鍵字：

斑馬線過馬路行人地獄禮讓行人

讀者迴響

熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

瘋傳大咖女優性招待「新有菜2小時2次144萬」　台灣主辦怒：不可信

吳宗憲61歲親姊病逝！

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

黃子佼家遭搜索　張小燕沉重發聲

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

當沖緯創100萬付不出！她憶「身價5億好友」崩盤慘況

MAKIYO8男來追秀33E好身材

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

友達證實關閉台南2廠　3月起啟動員工優離優退

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面