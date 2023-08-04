阿公過斑馬線「被嚇2次」騎士逆向還開噴　他無辜轉頭確認紅綠燈

記者林彥臣／綜合報導

儘管政府一再宣導車輛禮讓行人的觀念，並且提高相關罰則，但桃園市龍潭區還是發生一起阿公在斑馬線上過馬路，卻2度被車輛驚嚇的事件，甚至還被違規的機車騎士開噴，讓他一度懷疑是否自己闖紅燈，轉頭確認。事發過程全被對向路口汽車上的行車紀錄器拍下。

▲阿公斑馬線上過馬路，先是被急踩煞車的休旅車嚇到。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



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YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」4日上架的影片顯示，事發地點位在桃園市龍潭國民小學前，阿公走在斑馬線上過馬路，先是一部休旅車急踩煞車，停在停止線前，被嚇到第1次，隨後又被跨越雙黃線的機車騎士嚇到第2次。

▲阿公被逆向的騎士嚇到，還轉頭確認是不是自己闖紅燈。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



阿公被騎士嚇到之後，急忙轉頭確認是否自己闖紅燈。違規的機車騎士則是開口怒嗆阿公一句之後騎走，並且不時回頭怒瞪阿公。

網友在影片下方留言表示，「台灣行人每日任務(2/2)」、「這二輪超級可悲」、「機車那個臉是怎樣」、「兩輪還在那邊回頭看，逆向還想裝喔」。