行人零死亡「五大訴求」出爐！交長認同：跟施政方向一致

▲行人零死亡推動聯盟今日舉辦記者會。（圖／行人零死亡推動聯盟）

記者李宜秦／台北報導

行人零死亡推動聯盟將於8/20在凱達格蘭大道舉行「還路於民大遊行」，今日也舉行記者會，現場有輪椅族、家長推著嬰兒車等進行聲援，聯盟五大訴求包括健全人行設施、改革駕訓考驗制度、執法捍衛行人路權、重建交通法制、各縣市推動零死亡願景。交通部長王國材表示，與現有政策方向一致。

行人零死亡推動聯盟提出五大交通訴求，第一，健全人行制度，讓人人有路走。第二，改革駕訓考驗制度，培訓以安全為最高原則、遵守交通規則、謹守道路行人優先權之合規駕駛。

第三，執法捍衛行人路權，社區與執法單位積極維護人行道通行順暢。第四，重建交通法制，提高交通規則、處罰條例、道路規範之法律位階，整合交通權責，儘速排審具體保障行人權益之《交通安全基本法》，制定具強制力且具體保障行人空間之《道路設計規範》。第五，以縣市為單位，推動零死亡願景。

王國材表示，五大訴求與交通部立場一致，交通部過去在工程、教育、執法等面向，都朝這個方向進行，很多中央及地方做不夠的地方，交通部都會虛心檢討，並參考聯盟提出的建議，若有合適措施也會納入施政參考。

▲行人零死亡推動聯盟將於下月走上凱道遊行。（圖／行人零死亡推動聯盟）

▼行人零死亡推動聯盟五大訴求。（圖／行人零死亡推動聯盟）