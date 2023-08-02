朱立倫令「輔選工作全面展開」　侯友宜雙北小雞便當會明舉行

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（2）日宣告「輔選工作全面展開」，據了解，明日侯友宜競選辦公室邀請雙北的立委參選人至新北競辦參加「便當會」，盼能整合多數意見。國民黨立院黨團總召曾銘宗今日下午受訪也說，未來一周會有好幾場中大型造勢活動，造勢或地方行程都會全力以赴，結合黨中央、侯辦、黨團力量，達成任務。

朱立倫於中常會上強調，接下來全代會後，所有輔選工作將全面性展開，全代會前已經分別在台北、新北、台中等舉辦大型輔選造勢活動，在各社團及部門成立後援會，接下來會在各城市都會舉辦輔選造勢活動，要讓立委提名人、總統提名人二合一團結造勢，一起努力。

朱進一步指出，無論是明天舉行的便當會，或周末造勢會、後援會成立，都是希望一步一腳印，深耕台灣每個角落，讓提名同志獲得最高肯定，不管侯友宜訪問海外，海外部辛苦努力，中央單位辛勞，表達最高敬意，感謝。

曾銘宗則表示，當前政治任務就是「重返執政台灣更好」、「立法院過半」，朱立倫已交代他跟書記長，從上星期開始拜訪執政縣市長、立委提名人，請教他們到底有哪些事情需要黨中央、侯辦、黨團協助，目前也還正在拜訪。

曾銘宗說，地方組織的規畫上，基本由他當總召，有好幾位副總召集人，各縣市也會找1到2個特別顧問規畫行程。後續有很多行程跟後援會，組織部會全力的協助，全面啟動協助相關陸戰、組織戰部分。

曾銘宗表示，除了鴻海創辦人郭台銘，民進黨總統參選人賴清德以及民眾黨總統參選人柯文哲也展開全省行程，「挖國民黨的牆角」，他強調，這部分會強力反擊，也都有安排行程。

曾銘宗說，未來陸續可以看到，一個禮拜都會有好幾場中大型造勢活動，造勢或地方行程會全力以赴，結合黨中央、侯辦、黨團達到政治任務。將會加強整合，包含一些可能結合的力量，不只是非綠，可以整合的力量都整合進來。