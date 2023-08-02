賴清德：進入國際VS服貿協議　孰優孰劣不證自明

▲民進黨主席賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德今（2日）表示，總統蔡英文總統領導國家進入國際，跟世界各國進行經貿的合作，創造經濟發展，相對「服貿協議」鎖回中國市場是截然不同的，孰優孰劣，哪一件對台灣有利，哪一件對台灣不利，這不證自明。

賴清德今天下午在中常會表示，台灣在蔡英文領導國家走向，就是進入國際，然後在全球的產業鏈上面，跟世界各國進行經貿的合作，創造全球的經濟發展，相對於「服貿協議」鎖回中國市場，是截然不同的，孰優孰劣，哪一件對台灣有利，哪一件對台灣不利，這個不證自明，應該是很清楚的事情。

賴清德談及，感謝立法院民進黨團總召柯建銘跟立法院全體同仁，在臨時會完成「性平三法」的審議，給社會一個相對友善的性平工作環境，也回應社會的期待。

賴清德表示，台美21世紀貿易倡議的審定通過，這對台灣的經貿發展非常重要，目前台灣跟其他國家也有正在進行相類似的貿易倡議，第一個就是跟英國，目前正在進行台灣跟英國深化貿易架構簽訂了備忘錄，另外也跟澳洲進行類似的談判，這些都代表台灣的貿易方向是走入國際，在全球的產業鏈裡面，希望能夠佔據對台灣未來發展更有利的位置。

賴清德也提醒，這次卡努颱風將掃過北台灣，民進黨所有民意代表、黨公職都要協助做好防颱工作，希望將傷害降到最低。