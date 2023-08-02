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藍營轟前鎮漁港花81億　在地業者怒了：打臉韓國瑜？嘴臉有夠難看

▲前鎮漁港 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前鎮漁港。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陶本和／台北報導

有關高雄前鎮漁港改建花費81億前瞻預算，引來藍營政治人物的群起攻之，高雄在地的海產餐廳「釣客食堂」2日透過臉書指出，台灣遠洋漁業生產是世界前三，卻無法得到前三名的硬體設施，而當初時任高雄市長韓國瑜到前鎮漁港還不敢睡過頭，反問藍營批評者，「這些批評是不是都在打臉韓國瑜？」

對於藍營政治人物就高雄前鎮漁港的攻擊，高雄市長陳其邁回顧，在2019年還擔任行政院副院長時，時任高雄市長韓國瑜，高雄區漁會、市府提出了一個10億的計畫，希望能夠部分改善前鎮漁港遭遇的急迫性問題。陳其邁說，當時去跟時任行政院長蘇貞昌報告後，蘇貞昌說了一句「既然要做，就把他做好」。

陳其邁說，當年的10月30日，蘇貞昌前去視察前鎮漁港，認為不僅已核准三億元的多功能船員服務中心經費，更認為9.7億元的多功能漁產品物流大樓經費太少，跟不上國際潮流，要求增加預算、儘速補強內容，提出完整規劃，才能凸顯前鎮漁港對台灣經濟發展的貢獻與國際競爭力。

至於在地的業者，一間名為「釣客食堂」的海產餐廳透過臉書分享平日工作的日常，當到漁港後，要開始看每一個攤位，漁港沒有固定式的桌面，都是擺在地上供挑選，而沖刷髒污魚血的水都會在年久失修的窟窿裡，「一般你沒有穿雨鞋，回去你的車上你家就是滿滿的魚腥味！」

釣客食堂表示，整個港邊停滿遠洋漁船，一些漁工只能在船上，一個港區要消化一、兩千艘的遠洋漁船還有近海漁業船，能想像那種畫面嗎？他們說，下大雨的時候漁港中二路那些就會積水，面對大潮還久不退去，「這些對於當地人或許早已習慣，但是為什麼住在漁港附近的人就必須有這樣的待遇？」

「台灣遠洋漁業生產往往是世界前三名！我們卻無法得到前三名應有的硬體設施？」釣客食堂表示，或許一次的經費讓人覺得多，那請問那些年年編，年年拿，年年做的經費就不多嗎？如果把那些逐年通過的預算拿來跟一次性預算比，根本就一樣甚至還多。

釣客食堂說，當全國人民在吃生魚片海鮮的時候，這些遠洋魚類大多數來至前鎮漁港，或許不知道，但是這就是前鎮漁港為什麼可以讓遠洋漁業如此發展的原因，「當初李國鼎部長（蔣經國時代）台灣規劃的發展遠洋漁業時，前鎮漁港就是一個重要的遠洋漁業中心！」

對於在野黨認為預算太多不合理，釣客食堂表示，怎不想想每次稅收都繳中央然後污染都留在高雄，講的好像這些人都沒有繳稅都只會享受一樣，一個超過五十年以上沒有改建的遠洋漁港基地，然後要被這些沒有來過漁港的人說嘴。

「如果覺得前鎮漁港有爭議，那拜託你們這些之後要選舉的人親自來前鎮漁港看看」。釣客食堂表示，當初韓國瑜當市長為了到前鎮漁港都不敢睡過頭了，還特地跟海霸王董事長見了二次面談投資，讓海霸王投資80億在前鎮漁港港區，「你們是不是在打韓國瑜跟海霸王的臉呢？」

釣客食堂指出，不要為了選舉才來前鎮漁港做秀，這個地方沒有親自來過的根本不知道當地人需要什麼，每次要選舉就來找這些船主冷凍櫃老闆漁會要贊助，「現在幫你們的金主做點事情就唉唉叫！國民黨的嘴臉有夠難看！」

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