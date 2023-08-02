爆9位藍營正副議長退黨　李乾龍忙向朱立倫撇清：我完全沒講過

▲國民黨前秘書長李乾龍自清沒有說過骨牌效應。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

彰化縣議長謝典林7月30日深夜宣布退出國民黨，被視為倒戈鴻海創辦人郭台銘，黨籍台北市議員李明賢轉述，前秘書長李乾龍提及接下來恐有9位縣市正、副議長可能退黨，恐怕產生骨牌效應。國民黨文傳會主委林寬裕今（2日）指出，李已向黨中央澄清，他完全沒有這樣講過這樣的言論。

謝典林7月30日深夜宣布退出國民黨，藍營憂心會否出現骨牌效應。黨籍台北市議員李明賢隔天接受台北市議員徐巧芯《午芯饗宴》訪問，李轉述前秘書長李乾龍在電話的說法，表示聽到還有9位正、副議長對黨中央信心不足、可能退黨。國民黨今召開中常會，文傳會主委林寬裕事後接受媒體聯訪，被問到此事。

林寬裕說，剛剛主席朱立倫在中常會有特別提到，昨天有部分媒體引述前秘書長李乾龍的一些說法，說有部分縣市的議長好像有一些不一樣的想法，不過在今天的常會裡面，朱有特別提到，前秘書長特別跟他澄清，他完全沒有講過這樣子的一個言論。林寬裕特此澄清，李乾龍就黨中央所知道的，他好像沒有這樣子的一個表述，說怎麼有幾位正副議長有不同的想法。

▼彰化縣議會議長謝典林宣布退出國民黨，黨內盛傳還會有9位正副議長跟進。（圖／翻攝自Facebook／謝典林）