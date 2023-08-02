朱稱內參民調侯友宜「超柯趕賴」？　國民黨：是與賴柯差距縮小

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲三強競逐，國民黨主席朱立倫昨透露，看到內參民調，侯已追上柯，和賴差距非常小，但各界都好奇具體數據為何？國民黨文傳會主委林寬裕今（2）日表示，內部參考用的民調，當然就不會對外公開。但他疑似說溜嘴，稱侯與賴、柯的差距正在縮小，媒體因此問到，這是否代表侯仍位居老三，林則稱「現在第幾名其實並不重要」。

國民黨主席朱立倫昨向媒體透露，很高興國民黨自己做的內參民調，他看到最新結果，侯友宜已經追上柯文哲，現在目前跟賴清德的差距已經非常小。此話一出，引發媒體爭相探詢具體民調數據。國民黨今召開中常會，文傳會主委林寬裕、文傳會發言人楊智伃事後接受媒體聯訪，被問到此事。

林寬裕答，內參民調不適宜對外公布確切數字，但內參民調顯示，侯友宜跟賴清德、柯文哲的差距都在一直持續縮小。楊智伃則稱，朱立倫所說差距持續縮小，指的是侯友宜在全代會後持續回升，不管2個百分點、3個百分點都有，請支持者繼續保持信心，相信努力之下一定可以獲得所有選民支持。

被問到既然侯友宜跟賴清德、柯文哲的差距都在一直持續縮小，言下之意是否侯仍落後賴、柯，位居老三？林寬裕對此並未否認，他表示，現在第幾名其實並不重要，球賽第一局、第二局都還沒有結束，目標是最後勝利，只要有信心就可以達成勝選目標。