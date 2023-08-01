百名日本僑胞高舉國旗力挺　高喊「明年1／13回國投侯友宜」

▲國民黨總統參選人侯友宜今晚與旅日僑胞晚宴 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜今（1）晚與旅日僑胞晚宴，超過百位僑胞踴躍出席，現場國旗海飄揚，「凍蒜」、「總統好」不斷，展現對侯友宜的全力支持，許多僑胞高舉國旗並喊出「明年1月13日回國投侯友宜」。侯友宜表示，自己會凝聚所有力量，做到「台海安定、台灣安全、日本安心」。

今日晚宴有許多日僑界重要人士出席表達支持，包括前國大代表暨國民黨中評委莊海樹、日本中華聯合總會會長羅鴻健、亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福等。國民黨中央委員林育良更送上代表「必勝」的達摩像，並由侯友宜點睛，象徵旗開得勝。

侯友宜表示，日本是通過國民黨全代會提名後到海外第一站，時隔16年，是繼前總統馬英九後，第二位到日本的總統參選人。由於東京與橫濱是國民黨最早的海外黨部，從這裡開始別具意義，非常感動許多僑胞揮舞著國旗為我加油，「這是首站，也是勝利開始的起點」。

侯友宜指出，自己出身基層，一生鍾愛中華民國，從過去當刑警便衝鋒陷陣，用生命護台灣，而面對許多僑胞對戰爭的擔憂，自己首要的任務就是避免戰爭，我們會守護自由民主制度、不斷提升自我防衛能力，並與大陸對話交流，降低衝突，做到「台海安定、台灣安全、日本安心」。

侯友宜強調，莊海樹說「台灣如果有事，日僑一定有事」令人感動，自己絕對會把中華民國緊緊的綁在一塊，中華民國絕對不可以有事、台灣絕對不能有事，日僑一定會沒事。侯友宜一定會全力衝刺，用生命來顧中華民國、顧台灣這塊土地。

莊海樹表示，侯友宜是一位愛國愛民的政治家，面對民進黨執政下政治貪腐、政經蕭條，及兩岸對立，明年大選一定要政黨輪替，才能建立自由民主、樂利公平的社會。而國民黨必須團結才能夠成功，呼籲大家必須踴躍拉票，全力支持由國民黨提名的侯友宜。

羅鴻健則表示，侯友宜在兩次的市長選舉都受到很高的民意肯定，而他出身警界，有堅決果斷的精神，一定可以解決目前國內發生的大小問題。請大家明年一定要踴躍回國投票，共同支持能夠讓中華民國更好、讓台灣脫離困苦的候選人。

日本台灣親善協會副會長並木正芳則表示，侯友宜在從警及公共事務上都有豐富的經驗，受到許多市民的支持，祝福侯友宜，並希望「台灣的平安，就是日本的平安」。

