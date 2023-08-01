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幕後／3人選被點名參戰屏南立委　「民主大聯盟」維持戰略彈性

▲屏東縣議員許展維14日在縣議會質詢，建議政府相關單位於9月底後才開放國外洋蔥進口。 。（圖／許展維提供，下同）

▲許展維宣布退出立委選舉 。（圖／許展維提供）

記者杜冠霖／台北報導

屏東縣第二選區（屏南）立委選舉情勢詭譎，原被提名的民進黨參選人許展維退選，參選者只剩無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳1人，民進黨急須物色新人選，立委莊瑞雄、屏東青年事務處處長李雨蓁、新任農業部長陳吉仲都被點名，也有地方人士直言，不能排除蘇孟淳轉披綠袍，或是以無黨籍合作民主大聯盟可能性。

身兼大選提名策略小組召集人的屏東縣前縣長潘孟安，原力挺許展維轉戰立委，未料佈局出現變數，許日前涉短報政治獻金並違反《政府採購法》遭檢舉，訊後諭令20萬元交保，昨晚宣布退出立委選舉。在許宣布退選後，周春米點名莊瑞雄、陳吉仲或徵召刺客參選，許展維也認為莊是最強人選。

至於被點名參選，莊瑞雄表示，自己已經擔任過一次救火隊，是不是讓更沒有包袱的人下去拼戰比較好？自己對民進黨充滿熱情，但人情義理跟政黨倫理之間，「我上次當蘇震清總幹事，又要我下場的話怎麼跟鄉親交代？人情上過意不去，相信黨提名小組一定會有更好人選。」

但黨內仍視莊瑞雄「最強人選」，認為莊有即戰力、具高知名度，是最適合的人選，應「努力到最後一刻」，但目前仍有蘇震清之子參選的因素須考量；倘若下周二可確定提名人選，最快將於下周三中執會處理提名案。

對於可能人選，有黨內人士坦言，對民進黨來說沒有不提人的選項，且一定從南高屏找人，但考量選區性質跟地方狀況，目前被點名人選的意願都不高，也不能排除蘇孟淳轉披綠袍，或是以無黨籍合作民主大聯盟可能性。

也有地方人士點名，屬基進黨籍的屏東縣勞青事務處處長李雨蓁也有機會，她有不錯的空戰跟論述能力，周春米跑行程時也都把她帶在身邊，雖然在地方知名度略顯薄弱，但若能及早就戰鬥位置，或許能有意外表現。

屏東原本被視為民進黨票倉，但上次九合一大選時，周春米僅以1萬票差距驚險過關，又歷經泛綠分裂、退選風波，都為屏南立委選戰投下不少變數，也考驗民進黨中央拆彈能力。

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