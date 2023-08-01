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免試入學續招！教育部主管高中職　192校釋出逾1.3萬名額

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部今公布主管高中職免試入學續招名額。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部今（1日）公布112學年度教育部主管的高中職免試入學續招名額，總計有192校參與，提供1萬3777個名額，還沒有在各管道錄取且報到的學生，可參加免試入學續招，把握最後機會，考生可同時報名數所學校，報名人數若未超過續招名額將全額錄取。

教育部指出，112學年度教育部主管高級中等學校（含進修部）免試入學續招，共計192校，總名額1萬3777名，其中，國立高中有86校、4125名，私立高中有106校、9652名。其中以高雄區2144名最多，其次是竹苗區2090名、台南區1887名。

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教育部表示，考生可同時報名數所學校，如招生學校報名人數未超過其續招名額，將全額錄取；若超過續招名額，則依招生學校就學區比序積分擇優錄取，但僅能擇一校報到。

教育部說明，依「高級中等學校辦理免試續招審查原則」規定，未在免試入學與之前各管道錄取且報到的學生，均可報名參加免試續招；但若因特殊因素必須離開原錄取報到學校就學區，經提出證明文件並取得原報到學校書面同意者，則仍可報名參加；如違反規定經續招錄取者，將取消續招錄取資格。

全國15個就學區核准辦理免試入學續招學校的名單、名額、簡章，即日起可至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢。

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