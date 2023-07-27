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300萬名學生團保不漲價　新學年每人維持525元

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部宣布，新學年學生團體保險不漲價，維持每人525元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

攸關全國近300萬學生與幼童的學生團體保險，教育部今（27日）宣布，經過相關代表與機關代表討論後，基於減輕照顧全體學生（童）家庭經濟負擔，並考量疫情與對社會經濟影響後，決議112學年度保費不調漲，維持每人525元，持續守護全台學子。

為建立112學年度學生團體保險完整執行機制，教育部6月份召開「高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險保險費審議會」。教育部邀集具有獨立性的精算、財務、醫學、保險、法律專業人士、家長代表、學生代表及機關代表進行討論，最終做成不漲價決議。

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教育部表示，會中針對保險金額、給付責任、給付範圍及事務費等項目逐一審議，並委託專業機構實施評估，審酌保險費收支平衡及遞延理賠規定等因素，基於保險立法精神在於減輕照顧全體學生（童）家庭經濟負擔，並考量疫情與對社會經濟影響後，決議112學年度保費不調漲，維持每人525元費用，若未來保險費不足因應理賠時，由教育部依法編列預算支應。

國教署表示，這是國泰人壽公司從106至112學年度，連續7年持續承接學生團體保險服務，提供所有學子更完善照護；另台南市政府教育局、台灣銀行採購部在112學年度，繼續辦理學生團體保險承保作業，使學生保險順利進行。

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