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成大95歲名譽教授李克讓　獲2023年教育部「教育奉獻獎」

▲今年95歲的國立成功大學機械系名譽教授李克讓，獲2023年教育部「教育奉獻獎」，門生故舊得悉，都認為確是實至名歸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲今年95歲的國立成功大學機械系名譽教授李克讓，獲2023年教育部「教育奉獻獎」，門生故舊得悉，都認為確是實至名歸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年95歲的國立成功大學機械系名譽教授李克讓，學識、言教及身教備受學生敬愛，早年畢業的學生捐款給李教授，希望恩師退休後能享有寬裕舒適的生活，他卻將款項設「李克讓獎學金」幫助成大學生。

許多人見賢思齊陸續捐款，獎學金運作30屆，至2019年才劃下句點，歷年來發放逾千萬元，嘉惠千名學子，早已成為杏壇佳話，2023年李克讓獲教育部「教育奉獻獎」，門生故舊得悉，都認為確是實至名歸。

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良師興國，教育部2006年設立「教育奉獻獎」，目的在讓社會上無私奉獻己力，默默為教育奮力不懈的感人事蹟能廣為人知、感化人心並進一步導正社會不良風氣，同時也活化教育人力資源，促進教育發展。

成大機械系主任屈子正教授說，當學生時曾修過李克讓教授的課，與李老師互動雖不多，但至今仍記得老師授業之餘的身教、言教，適時提醒學生注意應對進退，「那種發自內心重視學生、和煦的長者風範深深影響自己。」成大機械系副教授施士塵在學時曾獲「李克讓獎學金」，施老師秉持李克讓教授說過的，「把學生當成自己的孩子，真心希望他好，學生就會被感動」的精神，教導學生向前邁進。

與李克讓教授共事多年，現為聯合大學校長暨成大機械系特聘教授的李偉賢說，李教授一生奉獻給成大，愛護學生，早已成為典範。退休後辦李克讓獎學金，一辦30屆。「李教授也是成大最佳代言人，只要有機會一定會盡力宣傳成大及機械系的好，不高興聽到對成大或機械系有不好的批評，有時甚至會翻臉，真是太可愛了。」李教授人脈廣，機械系三星講堂、俊明講堂、象賢講堂等都是李克讓教授促成。

▲今年95歲的國立成功大學機械系名譽教授李克讓，獲2023年教育部「教育奉獻獎」，門生故舊得悉，都認為確是實至名歸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李克讓教授高中畢業時，以唯一志願考取台灣省立工學院機械系（成大機械系前身），1952年畢業。畢業後先服務於台電公司，1958年赴美國於德州州立大學進修，取得機械工程碩士，1961年返臺進入成大服務，1995年退休，期間曾任機械系主任、工學院院長、成大教務長等行政職，在成大創設國內大學第一個造船系（系統及船舶機電工程學系前身）、第一個航太系、第一個機械系博士班。2021 年獲成大授予榮譽博士學位。

▲今年95歲的國立成功大學機械系名譽教授李克讓，獲2023年教育部「教育奉獻獎」，門生故舊得悉，都認為確是實至名歸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1994年李教授退休前，多位機械系畢業校友有感於學生時期教授給予的諄諄教誨及溫暖關懷，希望恩師能經濟無虞的享受退休生活遂主動捐款，這也是李克讓獎金之緣起。先後有房建奇、陳茂仁、吳世章、吳重雄、洪政豪、林昌進等系友連年捐款20餘年。

李克讓獎學金，屬於助學金，以幫助需要經濟支援者為主，早期每學期發放，之後改為每年發放，前後舉辦30屆。李克讓獎學金未有名額限制，最初申請者僅 4、5 人，之後陸續增加，後期甚至多達百人。獎學金款項除了來自捐款，若有不足他及夫人自掏腰包補足。李克讓教授關心每名申請獎學金的學生，均逐一細讀推薦信函，愛護學生令人感動。

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