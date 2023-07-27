明道大學傳獲3億資金「爭取免退場」　教育部：法條無恢復辦學空間

▲明道大學財務狀況不佳，已遭教育部勒令停招。（資料照／記者許敏溶攝）



文／中央社

位於彰化縣的明道大學，今年6月被停招，但近日傳出將有資金挹注，自救會期待維持辦學。教育部今天回應，明道大學改善期滿未能解除專輔，依退場條例並無恢復辦學的空間。

少子女化使許多大專面臨生存危機，明道大學因財務問題，改善期滿未能解除專案輔導，於今年6月經私立高級中等以上學校退場審議會審議後，被命112學年停止全部招生，112學年結束時（113年7月31日）停辦。教育部將於近日依法解除現任全體董事職務，並派任經退審會同意的董事會成員。

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不過，明道大學自救會近來指出，至少有一個團隊願意提供新台幣3.36億元捐資，希望能維持辦學。

對此，教育部以文字回應中央社指出，明道大學董事會與部分教師於專輔期間，多次出示已獲得上市櫃企業公司的捐資承諾書，表示將補足財務缺口，但到改善期屆滿仍無資金挹注，因此被函令停招。

教育部表示，「私立高級中等以上學校退場條例」立法意旨，是讓經檢驗認定辦學體質不佳的私校能順利平和退場。其中第13條規定，專輔學校屆期仍未獲主管機關免除，應令其於下一學年度停止全部招生，並於停止全部招生的當學年度結束時停辦。「條例並無賦予應停辦退場學校恢復辦學之空間。」

教育部強調，大學辦學除須有校地、校舍、設備、師資外，更須有穩定資金持續挹注。以大學連續招生4年為例，至少須正常維運8年以上，才能讓學生如期畢業。學校除補足短期財務缺口，還須長期維持校務營運，才能保障學生受教權益及高教品質。