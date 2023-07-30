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讓視障者徜徉書海　教育部建置無障礙電子圖書網「藏書4.2萬本」

▲教育部建置無障礙電子圖書網，讓視障者徜徉書海。（圖／教育部提供）

▲教育部建置無障礙電子圖書網，讓視障者徜徉書海。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為拉近視障學生與一般學生的數位落差，教育部推動「視障教育資訊化」，委託淡江大學建置「無障礙全球資訊網暨華文視障電子圖書網」，每年新增1000本全文點字書，目前已累積4.2萬本電子書，並提供4種無障礙閱讀介面，成為視障學生和視障人士終身閱讀的寶庫。

教育部表示，為協助大專校院及高中視障學生學習，提供視障學生上課必要用書的點字書、有聲書等視障學生適性教材申請。此外，為了增進視障學生閱讀書籍，在「華文視障電子圖書網」每年新增1000本全文點字書，目前書庫已累積4.2萬本電子書，並提供語音隨身助理 Android和iOS版及PC版網路博覽家和網頁瀏覽等4種個別化無障礙閱讀介面。

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先天視神經萎縮、視網膜病變的視障者王士朋，先天視神經萎縮，升大學時因退化而失去視力，在學期間除申請點字教科書運用，因為熱愛閱讀，也時常透過電子書和點字書遨遊書海。

王士朋表示，視障生要盡早培養點字摸讀能力，搭配學校學習點字觸摸顯示器與合成語音的輔助來增強電腦操作能力，同時多透過電子圖書網增加學習深度與廣度，對於日後就業會有很大的幫助。當他初任公職即面臨挑戰，因為服務學校的歷史建物慘遭祝融，需提出相關報告、修繕及再利用方案等，均能以在學期間所學的能力逐一克服困難，完成工作。

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