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三所大學明起停招「上千名學生需安置」　教職員工可正常領薪

▲明道大學。（圖／翻攝學校網站）

▲明道大學（見圖）、環球科大、大同技術學院，明起正式停招。（圖／翻攝學校網站）

記者許敏溶／台北報導

明道大學、環球科技大學、大同技術學院等三校，將從明（8/1日）起停招，明年7月底停辦，3校共計有1120名學生需要安置，未來逾400名教職員將失業。教育部指出，三校重新組織董事會後，可申請退場基金，墊付學校維持正常運作及支應教職員工薪資等所需費用，退場基金估須墊付12.5億元，但三校之前積欠教職員薪資，將在解散清算過程中處分校產清償。

位於彰化的明道大學、雲林的環球科大、嘉義市的大同學院，均因學校負債及欠薪問題，被教育部退場審議會列為專輔學校，5月31日為改善期限。三校改善情況未獲退審會審核通過，隨後在6月初被退審會勒令明天起停招，在112學年結束後（113年7月31日）停辦。

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▲雲林私立環球科技大學。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環球科技大學明天起正式停招。（圖／記者蔡佩旻攝）

根據教育部資料，明道大學負債和欠薪約3.28億元，停辦後共有462名學生需安置，另有190名教職員將由退場資金墊付資遣費；環球科大整體負債約1.8億元，辦後有556名學生需安置，另有184名教職員得墊付資遣費；大同學院負債約5000萬元，停辦後預計有102名學生需要被安置，另有52名教職員得墊付資遣費。

由於環球、大同、明道等三校，將從明天起停招，而三校之前因為積欠教職員薪資，被教育部多次裁罰，截至6月初為止，環球、大同、明道分別共裁罰8次、7次及3次，累計裁罰金額分別為315萬元、265萬元及65萬，但之後教育部未再裁罰。

▲▼環球科大違法扣薪5次遭教育部罰款165萬，高教工會呼籲解任校長。（圖／記者許敏溶攝）

▲環球科大曾因違法扣薪5次遭教育部，8月起，將退場基金墊付。（圖／記者許敏溶攝）

教育部表示，沒再對學校裁罰，主要是學校確實已無財力支付教師薪水，持續裁罰恐嚴重影響校務正常運作，但在教育部重組學校法人董事會後，法人得申請退場基金墊付維持學校正常運作所需經費及教職員薪資，也就是8月起，上述三校教職員將有薪水可領。

不過，教育部強調，重新組織董事會前已積欠的薪資，包括教職員薪水，並不屬於退場基金墊付範圍，將在學校解散清算過程中處分校產清償。

至於明道等三校在明年7月底停辦，共計有1120名學生需要安置，教育部表示，預計明年5月開始安置學生，之後也會依照退場條例規定，學校法人解散後，剩餘財產須捐贈給退場基金、中央機關、公立學校或縣市政府。

▲▼大同技術學院。（圖／翻攝自Google Maps）

▲大同技術學院明天起正式停招。（圖／翻攝自Google Maps）

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