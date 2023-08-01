對手尚文凱論文涉抄襲　陳玉珍喊話柯文哲：不能撿到籃子就是菜

▲國民黨立委陳玉珍1日受訪。（圖／實習記者陳泰宇）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨金門縣立委提名人尚文凱除被揭露其丈夫、國民黨金門縣議會副議長歐陽儀雄曾是天道盟太陽會北部組長外，也被指金門大學碩士論文涉嫌抄襲比率達55％。對此，尋求連任的國民黨立委陳玉珍今（1日）表示，民眾黨主席柯文哲強調新政治，她現在就要看看柯怎麼處理、看看民眾黨的高標準在哪，她說，任何一個政黨都有提名候選人的權力，但要對提名的人選有一定考核跟了解，不能隨便撿到籃子就是菜。

針對尚文凱的金門大學碩士論文涉嫌抄襲爭議，陳玉珍今在立法院受訪表示，民眾黨做為一個新興政黨，且柯文哲強調新政治，所以大家都在看民眾黨怎麼處理該案。民進黨主席賴清德處理時任民進黨客家事務部主任蔣絜安論文抄襲案時非常快，而賴也說這是民進黨高標準，所以她現在要來看看柯文哲怎麼處理、看看民眾黨的高標準在哪，畢竟這影響到，萬一柯文哲當選總統，未來施政會是否一貫維持新政治理念。

對於民眾黨在金門提名尚文凱參選立委，是否影響藍白合？陳玉珍說，任何一個政黨都有提名候選人的權力，但政黨要對提名的人選有一定考核跟了解，不能隨便撿到籃子就是菜；尤其民眾黨是新興政黨，柯文哲又主張新政治，卻隨便提名一個跟黑道有關、跟黑金有牽扯或論文抄襲的人。

陳玉珍重申，她現在就要看柯文哲怎麼處理，畢竟柯怎麼處理會影響民眾對柯的觀感，而處理方式也是展現總統候選人的高度，以及柯是否打算從事新政治的決心。