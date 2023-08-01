前瞻軌道建設「項目完成率僅12％」　民眾黨團：中央別撒錢後不管

▲民眾黨團1日舉行「審計部誠實檢討前瞻 民進黨別再轉移焦點！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者陳泰宇／台北報導

民眾黨立法院黨團今（1日）舉行記者會，指根據審計部日前公布的「前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告」，截至2022年止，前瞻軌道建設50個分支計畫中，列出完成的僅6項，對比國發會之前宣稱96.5％執行率，兩者認知落差極大；再加上多項特別預算舉債支應，嚴重破壞財政紀律。民眾黨團呼籲，中央與地方應聯手研議解決方法，避免前瞻軌道建設陷入停擺，別在大撒幣後就撒手不管。

民眾黨團總召邱臣遠表示，根據上述審計部報告，前三期前瞻執行期間分別為106至107年、108至109年、110年至111年，但至今仍分別有12項、32項及101項未執行完竣，可見政府「撒錢後就不管」的施政態度，已嚴重影響建設推動。

邱臣遠指出，從該報告也可觀察到，前瞻第3期特別預算地方執行率僅65.1％，不足50％高達13個，第1到3期軌道建設50項分支計畫中，報告中列出完成的僅6項，項目完成率僅12％，前二期也還有未實現數，仍有保留款未支付，而第三期實現率更只有65.91％。深入分析後發現，第3期32項分支計畫中，竟有10項無實現數，大多卡在行政院核定程序，導致經費無法動支。



邱臣遠說，審計部報告也指出，基隆迄今無捷運整體路網計畫，路線尚待評估；桃園也因連續5年短編地方款，有違財政紀律，使鐵道局執行計畫無餘裕經費，呼籲中央與地方聯手盤點期程延宕的前瞻建設，協議解方並調整興建期程，避免建設停擺。

民眾黨團幹事長張其祿指出，中央截至111年底核定計畫總經費為9900億7152萬多元，其中4542億2950萬多元（45.88％）經費，需由地方政府自籌，目前編列預算已達1514億1282萬多元，但僅占中央核定自籌經費的33.33％，龐大的經費壓力使地方財政上難以為繼，也使其他計畫無法順利推動，可能也是前瞻計畫執行率低落的原因，對比國發會所言，光前瞻軌道建設第1期至3期有「96.95%執行率」，兩者認知落差極大。

張其祿表示，有些地方政府在規劃、招標、執行上不夠周全，導致計畫進度落後；還有些地方政府自償收入未達到預期，導致連續多年虧損或被迫停止，整體財務風險更加難以管控。

張其祿說，這凸顯中央政府在核定補助金和計畫時，未完善考慮地方政府的財政能力，呼籲中央政府在補助計畫及經費的核定上，應衡量地方政府的財政狀況，加強審核可行性和目標效益，同時強化督考機制，追蹤計畫的效益達成情形。