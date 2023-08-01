質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨2024總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安高師大碩士論文涉嫌抄襲一事，高師大今（1日）表示，學倫會審定結果為潘的論文確實有違學術倫理，但尚未達撤銷學位程度，不過限期潘收到審定報告書兩個月內更正所有瑕疵。對此，國民黨立委王鴻薇說，高師大早就成立學倫會並做成決議，但為何要等到她今天揭發後才對外公布，且這個結果至今未提供給檢舉人，她嚴重懷疑，高師大想要幫潘孟安隱密。

▲立委王鴻薇1日舉行記者會，指潘孟安高師大碩士論文涉嫌抄襲。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇1日上午在立法院舉行記者會，指潘孟安高師大成人教育研究所論文，題目為「墾丁國家公園遊客旅遊動機、旅遊體驗、旅遊滿意關係之研究」，經論文原創性比對系統「Turnitin」檢查，顯示該論文比對相似指數為54%，網路來源52%，出版物10%；內容除抄襲中山大學、朝陽科技大學等6間學校外，連國家公園網站的內容都一字不漏的抄襲，包括17頁抄襲玉山國家公園網站。

此外，王鴻薇也指，據她了解，4月已經有民眾向高師大檢舉，但民眾說校方收件之後三個月都還沒有回應，因此她要呼籲高師大具體向社會說明進度，勿枉勿縱。

記者會舉行不久，潘孟安發3點聲明回應：第一，絕對尊重學倫會審查結果；第二，呼籲政治力不要進入校園，凌駕學術獨立自由；第三，經系統及人工比對，對照現今高師大成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，其要求全篇比對相似度須低於23%，他合乎畢業規範要求，論文具有原創性，無抄襲之疑慮。

高師大則表示，學倫會審定結果為潘的論文確實有違學術倫理，但尚未達撤銷學位程度，決議予以書面告誡處分，另限期潘收到審定報告書兩個月內更正所有瑕疵。

針對高師大的回應，王鴻薇說，她質疑的是，高師大早就成立學倫會並做成決議，但為何要等到她今天揭發後才對外公布，且這個結果至今未提供給檢舉人，請問高師大要幫潘孟安隱藏什麼？她嚴重懷疑，高師大想要幫潘孟安隱密。

王鴻薇提及，潘孟安幕僚透過媒體放話，「如果高師大沒有撤銷潘孟安的學位，問王鴻薇要不要退選」，這真的是丟臉到了家。王鴻薇說，高師大做成的決議，證實潘孟安確實違反學倫相關規定，結果抄襲的人卻要求她退選，這是什麼道理？潘孟安就像總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）一樣，自己當小三卻在臉書反而質問她，民進黨臉皮真的厚到跟牆壁一樣。