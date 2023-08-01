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台北人省下1400萬！蔣萬安今拍板北流墊付案　免月付2廠商80萬利息

▲台北市長蔣萬安出席混東區潮FUN夏日趴。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心，日前爆出1.9億工程未付款爭議，柯文哲建議蔣市府用二備金支應，但台北市長蔣萬安1日拍板，從市庫先墊付爭議款，並研議編列113年度預算或追加減；而市府工務局、新工處向2廠商溝通後，確定不用支付利息，因此替市民省下1400萬元，也讓市府只需編列1.9億元。

蔣萬安1日上午主持市政會議，會後由發言人殷瑋轉述。針對北流墊付款一案，文化局今表示，若從今年4月與6月計算，每個月80萬元利息，截至明年3月底為止，2筆利息共需1400萬元，因此提出墊付金額為逾2億600元。

不過，會中工務局、新工處提出，向2個建築師事務所努力溝通下，上週溝通結果出爐，2建築師事務所都表達願意支持市府的努力，所以不會申請利息費用，也代表市府不用繳交1400萬元利息，墊付金額只需逾1.9億元本金。

蔣萬安在會中感謝新工處、工務局和副市長李四川的協助，替市民省下1400萬元，此項墊付案之後會送議會審議，10月開議後，倘若議會通過即可先支付，並依循法定程序補列預算案，同時也向文化部爭取費用，這是目前最快且最能保障市民權益的方法。

蔣萬安也提出3項意見，第一是不論問題多困難棘手，北市府都有責任面對問題、解決問題，替市民權益把關；第二，市府應遵循法定程序，且對議會應有尊重；第三，各局處對於既有SOP或制度，如果覺得需要回過頭檢討改進之處，都可進行全盤思考，打造可長可久制度，讓未來市府同仁面對各項政策時，能確保依法行政，不用擔心會誤觸紅線。

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