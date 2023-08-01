潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

▲民進黨2024總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安遭爆涉嫌論文抄襲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨立委王鴻薇今（1日）指前屏東縣長潘孟安的高師大碩士論文涉嫌抄襲，且比例達54％，潘孟安隨即出面否認，並指尊重學倫會審查，強調論文具原創性、無抄襲疑慮。對此，高師大證實確實有違學術倫理瑕疵，限期2個月內更正。

高師大表示，本校依據「國立高雄師範大學碩博士學位論文違反學術倫理案件處理要點」召開審定會議，審定結果為，潘孟安碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位的程度。

高師大指出，校方決議予以書面告誡處分，並請潘孟安在收到審定報告書的2個月內，完成所有瑕疵更正，修正後填寫「國家圖書館學位論文抽換申請書」，由本校向國家圖書館申請論文抽換。

▲立委王鴻薇舉行「民進黨又有信賴危機？！連國家公園網站都抄！王鴻薇爆潘孟安論文抄襲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇1日上午在立法院舉行記者會，指潘孟安高師大成人教育研究所論文，題目為「墾丁國家公園遊客旅遊動機、旅遊體驗、旅遊滿意關係之研究」，經論文原創性比對系統「Turnitin」檢查，顯示該論文比對相似指數為54%，網路來源52%，出版物10%；內容除抄襲中山大學、朝陽科技大學等6間學校外，連國家公園網站的內容都一字不漏的抄襲，包括17頁抄襲玉山國家公園網站。

隨後潘孟安發3點聲明回應：第一，絕對尊重學倫會審查結果；第二，呼籲政治力不要進入校園，凌駕學術獨立自由；第三，經系統及人工比對，對照現今高師大成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，其要求全篇比對相似度須低於23%，他合乎畢業規範要求，論文具有原創性，無抄襲之疑慮。