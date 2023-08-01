傳再戰屏南立委對決蘇震清之子　莊瑞雄：提名小組一定有更好人選

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委參選人許展維（31日）宣佈退選，目前該選區僅剩無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳表態參選，而屏東縣長周春米點名立委莊瑞雄、農委會主委陳吉仲或徵召刺客參選。對此，莊瑞雄1日回應，讓更沒有包袱的人下去拼戰比較好，自己上次當蘇震清總幹事，又要他下場的話，怎麼跟鄉親交代？人情上過意不去，相信黨提名小組一定會有更好人選。

對於退選決定，許展維指出，因為短報政治獻金案牽扯到司法，他配合偵查交待清楚，當天仍被以20萬元交保，未來會配合調查，釐清事實，一定會證明清白。第一時間最擔憂的是，個人事件傷害到鍾愛一生的民進黨，影響明年的總統大選，於是透過臉書表明自己會用最高道德標準來做後續處理。

至於被周春米、許展維點名參選，莊瑞雄表示，自己已經擔任過一次救火隊，是不是讓更沒有包袱的人下去拼戰比較好？自己對民進黨充滿熱情，但人情義理跟政黨倫理之間，屏東是非常淳樸的地方，「我上次當蘇震清總幹事，又要我下場的話怎麼跟鄉親交代？人情上過意不去」。

莊瑞雄指出，大家都是長期在立法院同事、有一定情誼，上次又根據黨的規劃到不分區，這真的很尷尬，黨提名小組一定會有更好人選。

民進黨團幹事長劉世芳表示，莊瑞雄是戰力強立委，黨中央提名小組會做最好考量。