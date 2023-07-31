　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德雲嘉南只贏柯文哲1百分點？　南市府：侯友宜本命區落後

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林俊憲日前受訪時分析，假若台南有一席立委落選，總統參選人賴清德就有可能輸掉總統大選，引發藍綠正反論戰，國民黨台南市議會書記長蔡育輝批評綠營只知政治算計立委席次，台南市政府副發言人林唯莉今（31日）回嗆，國民黨應正視其總統參選人侯友宜在本命區持續落後民眾黨總統參選人柯文哲。

林俊憲本月中旬接受廣播媒體專訪時談及，賴清德的勝選條件是在南部一定要大贏，達成單獨過半的目標，他個人認為，賴清德在南部要拿到6成以上，「我認為有困難，但還是很有機會」。

然而，根據TVBS最新民調，賴清德在本命區雲嘉南拿下36%，而柯文哲僅落後1個百分點，蔡育輝諷刺說，為什麼賴清德在台南本命區的民調都不高，因為很多台南人無法原諒賴清德和賴的子弟兵們，社會福利最差，老人免健保今年剛剛才上路，賴當年不顧民怨，房屋稅狂漲還回溯15年，民進黨無人出來聲援可憐的台南人，選前騙票，選後跳票，台南人當然生氣。

對此，林唯莉今天晚間受訪指出，市政建設是一棒接一棒，如果沒有賴前市長遵守財政紀律，穩定台南財政，現在根本沒有機會實施老人健保免費等等相關福利措施以及諸多建設，反觀侯友宜市長至今仍未實施老人健保免費，國民黨應正視侯友宜在北北基本命區持續落後柯文哲的局勢，以免一隻手指頭指別人，四隻手指頭指自己。

ET快訊
曾助「皮包骨3兄弟」　6連霸里長猝逝
快訊／世大運桌球中華女團再摘一銅！
「雙鬼」+老鬼開轟！　明星隊5比0賞中華隊5連敗
胡瓜罕見台上大暴哭！
快訊／丹丹漢堡廣東店結束營業　粉絲含淚送別
史上頭一遭！校長交接前夕稱病「無法接任」
八月「12生肖」運勢一次看！
Melody宣布恢單24天現身！　「錄離婚綜藝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德雲嘉南只贏柯文哲1百分點？　南市府：侯友宜本命區落後

北斗鎮長8／5補選　賴清德今南下造勢挺江熊一楓

一波三折！賴清德組「民主大聯盟」　剛開打已6人退選

陳寶玲淚控郭台銘欠千萬尾款　郭辦：無法回應完全沒事實根據說法

快訊／不選了！屏東許展維宣布退選　民進黨尊重

演唱會主辦公司被質疑　柯辦批綠議員公審百姓！籲賴清德約束黨公職

謝典林退出國民黨　侯友宜競辦：道不同不相為謀

跟風《鬼滅之刃》熱　賴清德自創「賴之呼吸」對尬賴品妤

傳韓國瑜密談朱立倫談「備案」　柯志恩：侯市長已定於一尊

在野遺憾外役監「累犯但書」未刪　民進黨劃修法重點

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

萌娃片！Janet 2歲兒「記者會狂吃」　「再生男生會瘋掉」：一打三可能會離婚！

賴清德雲嘉南只贏柯文哲1百分點？　南市府：侯友宜本命區落後

北斗鎮長8／5補選　賴清德今南下造勢挺江熊一楓

一波三折！賴清德組「民主大聯盟」　剛開打已6人退選

陳寶玲淚控郭台銘欠千萬尾款　郭辦：無法回應完全沒事實根據說法

快訊／不選了！屏東許展維宣布退選　民進黨尊重

演唱會主辦公司被質疑　柯辦批綠議員公審百姓！籲賴清德約束黨公職

謝典林退出國民黨　侯友宜競辦：道不同不相為謀

跟風《鬼滅之刃》熱　賴清德自創「賴之呼吸」對尬賴品妤

傳韓國瑜密談朱立倫談「備案」　柯志恩：侯市長已定於一尊

在野遺憾外役監「累犯但書」未刪　民進黨劃修法重點

以為小感冒…她狂吐「藍色液體」！昏迷6周雙腿慘截肢

出戰強國委內瑞拉！王羽翔為U12中華隊登板先發

熱死？曾助「皮包骨3兄弟」　彰化6連霸里長下田猝逝

節能家電退稅逾141億　財政部公布「4大地雷」不能踩

陳昆和、吳通龍慰問打火弟兄　感謝控制官田木材場悶燒

快訊／在中國贏中國！　中華男籃主帥劉孟竹：很難忘記的1勝

占卜／旁人眼裡「我的外在和內在」反差有多大？

中華男籃又贏中國！　陸網氣炸：搞10周年紀念嗎

快訊／世大運桌球中華女團再摘一銅！男團明與中國爭金

台南市官田非法堆置場悶燒惹民怨　市府要求業者儘速清理！

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

屏東許展維宣布退選　民進黨尊重

快訊／謝典林突擊宣布退出國民黨　侯友宜：尊重但令人遺憾

轟郭台銘讓國民黨天翻地覆　連勝文：若選到底對他的敬意會消失

英文官網標語惹議　民眾黨將圖文下架

民眾黨官網英文標語「投白、投右」挨罵　賴香伶跑去問川普

「首位女中將」陳育琳有望接掌政戰局

快訊／謝典林退國民黨挺郭？　謝衣鳯回應了

《外役監條例》三讀修正　重大經濟犯不得遴選

柯文哲選誰當副手？　吳子嘉：若是這人就「輸定了」

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

謝典林退黨將有連鎖效應！　他爆「還有9顆未爆彈」

預言郭台銘參選2024腳本　媒體人分析結果：小心白忙一場

子弟兵示警賴清德恐輸掉大選　綠營：本命區早鬆動

更多熱門

相關新聞

賴清德「民主大聯盟」　剛開打已6人退選

賴清德「民主大聯盟」　剛開打已6人退選

民進黨總統參選人、黨主席賴清德7月中旬剛與黨籍立委參選人合體大造勢，屏東縣第二選區（屏南）立委參選人許展維今（31日）晚間拋下震撼彈宣布退選。賴清德籌組的「民主大聯盟」才剛開打，累計退選人數已多達6人，從北到南包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、屏東縣，都面臨「換將」窘境，為立委選情增添變數。

屏東許展維宣布退選　民進黨尊重

屏東許展維宣布退選　民進黨尊重

柯辦批綠議員公審百姓　籲賴約束黨公職

柯辦批綠議員公審百姓　籲賴約束黨公職

謝典林退出國民黨　侯友宜競辦：道不同不相為謀

謝典林退出國民黨　侯友宜競辦：道不同不相為謀

跟風《鬼滅之刃》熱　賴清德自創「賴之呼吸」

跟風《鬼滅之刃》熱　賴清德自創「賴之呼吸」

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李玟姊姊崩潰哭斷腸　突淒厲慟喊：他害死了我妹妹！

快訊／李玟老公Bruce、2繼女「神情呆滯」　網哭一半氣炸：來幹嘛？

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

快訊／蔡依林、成龍送別李玟！　鄧紫棋哭腫眼痛喊：我想妳

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

蔡依林前男友罕見現身！

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面