賴清德雲嘉南只贏柯文哲1百分點？　南市府：侯友宜本命區落後

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林俊憲日前受訪時分析，假若台南有一席立委落選，總統參選人賴清德就有可能輸掉總統大選，引發藍綠正反論戰，國民黨台南市議會書記長蔡育輝批評綠營只知政治算計立委席次，台南市政府副發言人林唯莉今（31日）回嗆，國民黨應正視其總統參選人侯友宜在本命區持續落後民眾黨總統參選人柯文哲。

林俊憲本月中旬接受廣播媒體專訪時談及，賴清德的勝選條件是在南部一定要大贏，達成單獨過半的目標，他個人認為，賴清德在南部要拿到6成以上，「我認為有困難，但還是很有機會」。

然而，根據TVBS最新民調，賴清德在本命區雲嘉南拿下36%，而柯文哲僅落後1個百分點，蔡育輝諷刺說，為什麼賴清德在台南本命區的民調都不高，因為很多台南人無法原諒賴清德和賴的子弟兵們，社會福利最差，老人免健保今年剛剛才上路，賴當年不顧民怨，房屋稅狂漲還回溯15年，民進黨無人出來聲援可憐的台南人，選前騙票，選後跳票，台南人當然生氣。

對此，林唯莉今天晚間受訪指出，市政建設是一棒接一棒，如果沒有賴前市長遵守財政紀律，穩定台南財政，現在根本沒有機會實施老人健保免費等等相關福利措施以及諸多建設，反觀侯友宜市長至今仍未實施老人健保免費，國民黨應正視侯友宜在北北基本命區持續落後柯文哲的局勢，以免一隻手指頭指別人，四隻手指頭指自己。